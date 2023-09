Lo spot Esselunga piace a Meloni. E Fratoianni e Bonelli hanno una crisi di nervi. Delirio totale

La sinistra sta fuori di testa. Secondo Bonelli e Fratoianni la premier Meloni non doveva esprimersi sui social sullo spot della “pesca” di Esselunga. La pubblicità ormai diventata famosa sul web in cui una bimba sogna di rivedere uniti i genitori dopo una separazione è piaciuta al presidente del Consiglio. Lo ha elogiato, prendendo una posizione viste le polemiche che si sono succeduto subito dopo la prima messa in onda del 25 settembre. E ha condiviso lo spot sui suoi canali social definendolo “bello e toccante”. Ebbene, le reazioni dei due leader sono inverosimili. Come si è permessa, dicono quasi all’unisono.

Lo spot di Esselunga piace a Meloni: Bonelli e Fratoianni in tilt

“Non si è mai visto che un presidente del Consiglio intervenisse su uno spot pubblicitario facendo tweet e post sui social. E, di fatto, facendo pubblicità a una società privata“. Il delirio non conosce limiti: “Quello della Meloni è la misura del fallimento della sua azione di governo: che non solo non affronta ma sta peggiorando i problemi del Paese. Una volta che la Meloni smette di occuparsi di spot pubblicitari può occuparsi del caro vita. Che sta portando alla povertà sociale tante famiglie compresi figli“. Così all’AdnKronos Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra, commenta il post del presidente del Consiglio sullo spot Esselunga. Un commento ridicolo, fuori da ogni logica. Sintomo di un veleno e di una totale perdita di equilibrio nel dibattito pubblico. Sullo spot di Esselunga – protagonista l’espressività dolente della bambina- erano stati proprio i “sinistri” ad urlare. Ad accusare la pubblicità di fare un elogio della famiglia tradizionale. Non sia mai… Ne era scaturito un dibattito social tra detrattori e sostenitori dal quale era difficile sottrarsi.

Per Bonelli e Fratoianni Meloni non doveva esprimere un parere

Ma a Bonelli è partita la brocca. Lo spot e il suo contenuto familiare diventano solo una scusa per andare fuori tema. “Nei supermercati ci sono anziani che comprano due fette di prosciutto perché tra pensioni basse e aumento dei beni di prima necessità la situazione è drammatica – incalza Bonelli -. Meloni, spegni la Tv e occupati delle famiglie italiane del caro bollette. E, visto che ci sei, spiega perché hai sanato 8,3 miliardi di euro di extraprofitti alle società energetiche della tassa del governo Draghi che sono frutto della triplicazione dei costi delle bollette”. Cosa c’entra tutto ciò?

Lo spot di Esselunga commentato dal premier manda in tilt Fratoianni

Deraglia anche Fratoianni: “Presidente Giorgia Meloni, vedo che commenta lo spot di una nota catena di supermercati. Ma che non dice nemmeno una parola sul carrello della spesa di milioni italiani, separati e non. Per loro anche una pesca rischia di diventare un lusso. L’Italia attende risposte” scrive su X il segretario di Sinistra italiana e deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra. Siamo alla follia o quasi. Per i Dioscuri della sinstra- sinistra, commentare uno spot significa disinteressarsi dei problemi del Paese. E’ quello che vorrebbero far credere: di tutti i temi sopra enunciati il premier si sta facendo carico. E gli italiani lo sanno. Vagonate di Maalox subito per i sinistri…