Lite al fast food per le patatine fritte. La dipendente prende la pistola e si mette a sparare (video)

Una lite per le patatine fritte poteva finire in tragedia in un fast food di Houston “Jack-in-the-Box”. Dopo un’animata lite con un cliente infatti una dipendente prende una pistola e si mette a sparare contro l’auto che si allontana. Nessuno viene colpito ma il video, diffuso in questi giorni dalle forze dell’ordine, mostra un livello di esasperazione dei rapporti sociali davvero impressionante.

Così La Presse riassume l’accaduto: “Anthony Ramos, originario della Florida, era andato a prendere la moglie incinta e la figlia di 6 anni all’aeroporto. Prima di tornare a casa la famiglia si era fermata a prendere da mangiare Dopo aver ordinato del cibo e ricevuto quando dovuto, tra il cliente, Anthony Ramos, e la dipendente Alloniea Ford, nasce un battibecco per la mancanza delle patatine fritte La donna sempre più nervosa estrae un’arma dalla tasca si avvicina al finestrino e spara contro la vettura, senza per fortuna riuscire a colpirla. Alloniea Ford è stata condannata per aggressione aggravata con arma letale.