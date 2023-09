L’Imam di Birmingham e le istruzioni per lapidare le donne. FdI: “Incredibile silenzio della sinistra”

“Il sermone dell’Imam della moschea di Birmingham su come si lapida una donna adultera lascia sconvolti e desta molta preoccupazione. Soprattutto perché è il termometro dell’enorme sottovalutazione di una tendenza al separatismo islamico che si registra in Europa. Fra tanti, l’esempio francese, con le sue banlieu ormai monopolizzate da comunità islamiche e gruppi integralisti. Questo dovrebbe portarci a ragionare sulla preoccupazione della mancanza di integrazione, che porta anche le seconde e le terze generazioni a vivere in contesti in cui la legge dello Stato cede il passo alla Sharia. Noi abbiamo il dovere di affermare che non c’è spazio per queste tendenze in Occidente e condannare ogni deriva in tal senso. Questo episodio è di una gravità eclatante e lascia interdetti il ​​fatto che la sinistra e le femministe di casa nostra non si siano minimamente pronunciate, per il solito cortocircuito ideologico che in questi frangenti li porta ipocritamente a tacere per non apparire islamofobi. Anche stavolta da sinistra il silenzio è assordante”. Lo dichiara Sara Kelany, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile nazionale del dipartimento Immigrazione di FdI.

Le incredibili parole dell’Imam

Nel sermone, l’imam Sheikh Zakaullah Saleem, alcune settimane fa spiegò la “corretta” procedura per una lapidazione: la donna trovata colpevole di adulterio – disse – va prima “sepolta fino alla vita” per “salvaguardarne il pudore”, e solo dopo si può dare inizio al lancio delle pietre, che termina quando la condannata muore per le lesioni.

Il video sparito

Il video del sermone, accessibile fino a poco tempo fa su Youtube, è ora sparito. Lo stesso imam incitò le autorità britanniche ad intraprendere azioni legali contro un’insegnante ‘colpevole’ di aver mostrato in classe immagini (proibite dall’Islam) del profeta Maometto. Un altro imam della Green Lane Mosque – moschea che veniva citata in un documentario sull’Islam radicale dell’emittente Channel 4 – in un sermone spiega che una donna deve accomodare i “bisogni sessuali” del marito ogni volta che quest’ultimo lo desideri, giustificando quindi anche lo stupro fra le mura domestiche.