Il governo tedesco criticato anche in Germania: “Le Ong attraggono migranti. Così ci isoliamo”

Il governo tedesco, che finanzia e rivendica di finanziare le Ong che ricercano i migranti in mare, riceve critiche anche in Germania. In particolare è stato l’eurodeputato tedesco Markus Ferber, esponente della Csu e a Bruxelles membro del Ppe, a sottolineare che “è innegabile che l’azione di alcune Ong nel Mediterraneo costituisce un pull factor e mette a dura prova l’Italia”, invitando il proprio governo a farsi piuttosto parte attiva nella promozione delle nuove norme europee.

Critiche al governo tedesco anche in Germania: “Sulle Ong l’Italia ha ragione”

“Provo una certa simpatia per l’irritazione espressa dal governo italiano”, ha confessato Ferber all’agenzia di stampa Adnkronos, commentando le ferme prese di posizioni giunte dal nostro esecutivo. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato che giovedì, nel corso della sua missione a Berlino, chiederà conto della questione Ong alla sua omologa Annalena Baerbock. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha definito “molto grave” l’atteggiamento della Germania, che ha risposto parlando di “stupore” per la presa di posizione italiana. Una reazione che il vicepremier Matteo Salvini, via social, ha commentato parlando di “governi stranieri, che finanziano associazione private straniere, per riempire di clandestini l’Italia. Vergognoso, inaccettabile”.

“Berlino farebbe bene a lavorare per nuovi patti europei, invece di alienarsi gli alleati”

Per Ferber, il cui partito in Germania è all’opposizione del governo formato da Spd, Verdi e Liberali, “quello che manca in Europa è un approccio coordinato alle migrazioni e alla gestione delle migrazioni. Un modo per risolvere questo problema sarebbe quello di compiere progressi su tutte le parti del pacchetto sull’asilo in seno al Consiglio”. Dunque, “il governo tedesco – ha concluso l’eurodeputato – farebbe bene a concentrare le proprie energie su questi negoziati, invece di alienarsi gli alleati europei con un’azione unilaterale”.