Il braccio destro di Orban: “Nascerà una nuova Europa di centrodestra. Il nostro futuro è nell’Ecr”

Viktor Orban, premier ungherese, intravede la possibilità di una vittoria del centrodestra alle prossime elezioni europee e parla di un approdo possibile per i partiti che governano l’Ungheria e la Polonia nei Conservatori.. Il braccio destro del primo ministro di Budapest, Balazs Orban, ha affidato a un’intervista le sue previsioni e le sue valutazioni in vista dell’appuntamento elettorale del giugno 2024.

Orban: “Vicini alla vittoria, in Italia vincerà la destra”

Nell’intervista, Orban dice: “Penso che abbiamo una possibilità, penso che si è molto vicini alla formazione di una nuova maggioranza al Parlamento Europeo composta da partiti di destra e centro-destra. In Francia – spiega – vincerà la destra. In Italia, vincerà la destra, in Germania, Austria, Ungheria, Polonia, vincerà la destra. In Spagna, sarà vicina (alla vittoria) e questi sono i Paesi più grandi”.

“Ecr, approdo per noi”

Nell’intervista, Balazs Orban fa riferimento al partito di governo , Fidesz, che nel 2021 è uscito dal gruppo del Partito popolare europeo (Ppe) e che vorrebbe unirsi all’alleanza di partiti di destra e centro-destra, “per assicurarsi una maggioranza nel Parlamento europeo,”, pur ammettendo che Polonia e Germania, dove il centro-destra ha escluso di cooperare con partiti di estrema destra, potrebbero essere,” un problema”. Il politico ungherese, inoltre, ha definito il Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (Ecr), che annovera tra le sue fila Fratelli d’Italia e il partito al governo in Polonia, Diritto e Giustizia, come “un normale spazio di approdo per noi “.

“Una nuova maggioranza”

“Il problema – ha aggiunto nell’intervista il numero due del premier ungherese – è come la destra e il centrodestra coopereranno dopo le elezioni e otterranno una maggioranza. Noi vogliamo sostenere la destra e collaborare con il centrodestra”. Orbán, infine, ha avvertito che il sostegno dell’Ungheria alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in vista di un eventuale rinnovo alla guida dell’esecutivo comunitario, non è più scontato. “Eravamo molto favorevoli a lei”, ha detto il braccio destro del premier ungherese, lamentando tuttavia, come von der Leyen, stia ora “spingendo la sua agenda politica senza consultare gli Stati membri”.