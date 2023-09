Golf, l’Europa in testa alla prima Ryder Cup a Roma: sconfitto il team Usa tra emozioni e tifo da stadio

Il Team Europe è in vantaggio per 6,5 a 1,5 sul Team Usa dopo una spettacolare prima giornata della 44esima edizione della Ryder Cup. Un susseguirsi di emozioni forti, di gran gioco espresso dai campioni in gara. Con un pubblico straripante animato da intensa passione, capace di colorare l’ambiente con una incredibile coreografia.

Golf, Europa in testa alla Ryder Cup

E ancora il tifo da stadio sempre più intenso e sollecitato dagli stessi giocatori. Il tutto incastonato in un clima gioioso, difficile da dimenticare. Non poteva esserci scenario migliore per la Ryder Cup. Che per la prima volta nella sua storia quasi centenaria si disputa in Italia, sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio.

Risultato sorprendente e tifo da stadio

Sul campo subito un risultato sorprendente con il cappotto inflitto agli avversari dalla compagine guidata dall’inglese Luke Donald. Un secco 4 a 0 nei foursome iniziali. Che ha costretto all’inseguimento, mai facile in questa competizione, la formazione a stelle e strisce affidata a Zach Johnson. Non c’è stata, però, l’attesa reazione nei fourball del pomeriggio. Perché i continentali hanno incrementato di un punto il vantaggio (parziale di 2,5 a 1,5). Più che il disavanzo, un dato farà sicuramente riflettere gli americani incapaci di vincere almeno un incontro.

Sconfitto il team Usa di Luke Donald

Alla vigilia Luke Donald aveva spiegato perché la sua intenzione fosse quella di iniziare la competizione con i doppi foursome. “Questione di statistiche: dicono che con questa formula abbiamo dei team leggermente più forti. Su queste cose Edoardo Molinari ha lavorato e lavora tuttora con parecchi giocatori. Ci fidiamo di lui e dei suoi numeri”, ha detto.

Moneta e francobollo per l’evento di Roma

Nella tenda Italy della Ryder Cup 2023, all’interno della Ryder Cup Village del Marco Simone Golf & Country Club, è stata presentata non solo la moneta, ma anche il francobollo. Con tanto di annullo, dedicata alla sfida tra il Team Europe e il Team Usa. Il francobollo, emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy appartenente alla serie tematica ”lo sport”, è stato stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Grammatura: 90 g/mq, formato tondo con diametro 40 mm. La vignetta riproduce il logo della Ryder Cup 2023 in evidenza sul Colosseo. Rappresentativo di Roma che ospita nel 2023 la prestigiosa competizione internazionale di golf. Sulla destra, in primo piano, si staglia il profilo di un giocatore di golf. Completano il francobollo la legenda la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “A”.

La moneta ufficiale presentata al villaggio Italia

Contestualmente, in bella mostra, la moneta ufficiale emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Da 10 euro in argento rodiato (diametro di 34 millimetri per 22 grammi di peso), creata dall’artista Annalisa Masini. Non una semplice fior di conio, ma una moneta con elementi colorati ed effetto tridimensionale. Sul dritto è stato impresso il logo ufficiale della Ryder Cup che si staglia su una pallina da golf. Nel giro, la scritta Repubblica Italiana, separata ai lati da due bande di colore rosso e blu.