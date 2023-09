Elon Musk e la figlia transgender: “E’ comunista, odia i ricchi e ha cambiato il cognome”

Elon Musk arriva in libreria con la biografia autorizzata scritta da Walter Isaacson. E parla dei suoi nove figli e soprattutto della prima, Jenna Wilson, che è transgender, “odia i ricchi” e ha finanche cambiato il cognome per distaccarsi dal padre. Un vero e proprio trauma per il tycoon americano, raccontato nel libro “Elon Musk” in uscita il prossimo 12 settembre.

Musk e Jenna Wilson: un rapporto difficile

Il rapporto tra Musk e sua figlia non è ottimo. Vivian Jenna Wilson ha 19 anni e ha affrontato un percorso di transizione di genere. Jenna è la figlia di Justine Wilson, la prima moglie di Musk. Jenna ha scelto di non portare più nemmeno il cognome del padre. Nella nuova biografia si legge che Jenna non avrebbe aggiornato il padre nemmeno sulla transizione di genere. Christiana Wyly, moglie del fratello di Elon Kimbal Musk, avrebbe ricevuto un biglietto da Jenna Wilson con scritto: “Hey, sono transgender. Ora mi chiamo Jenna. Non ditelo a mio padre”. Scrive Isaacson: “La spaccatura lo ha addolorato più di ogni altra cosa nella sua vita dopo la morte del suo primogenito Nevada”. Nevada, il suo primogenito, è morto nella culla nel 2002 quando aveva dieci settimane.

Nel nuovo libro Musk confessa che la figlia è molto distante da lui anche per temi come il capitalismo e l’uso del denaro. Si legge: “È andata oltre il socialismo per diventare una comunista totale e pensare che chiunque sia ricco è malvagio. Le ho fatto molte aperture ma non vuole passare del tempo con me”, ha detto il proprietario di Tesla.

Il libro del fondatore di Twitter

La nuova biografia che sta per uscire si chiamerà semplicemente Elon Musk. È un volume molto atteso, anche per la firma: Isaacson è lo stesso che si è occupato della biografia di Steve Jobs uscita nel 2011. Il volume più completo sulla storia dell’uomo che ha inventato Apple. Nella biografia si parlerà sia della vita privata del miliardario americano, tra gli uomini più ricchi del mondo, sia delle sue vicende industriali, a partire dall’acquisizione di Twitter diventata X.