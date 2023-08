Musk annuncia il combattimento con Zuckerberg. Sangiuliano: “Ok, ma non a Roma”

Il combattimento tra Elon Musk e il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg si farà, e sarà in Italia ma non a Roma come aveva scritto il fondatore di Twitter. A rivelarlo è il proprietario di X (già Twitter) in un messaggio sul social, in cui scrive che “ho parlato con la premier italiana e il ministro della Cultura. Hanno concordato una location epica”. “Il combattimento sarà gestito dalle fondazioni mia e di Zuck – aggiunge Musk -. Il livestream sarà su questa piattaforma e su Meta. L’inquadratura sarà l’antica Roma, quindi niente di moderno. Tutto porterà rispetto al presente e passato dell’Italia, e il ricavato andrà ai veterani”. Nei mesi scorsi si era ipotizzata come location il Colosseo. Ma Sangiuliano, confermando che il combattimento si farà, ha escluso che la location sarà la capitale.

Sangiuliano:” Ok a Musk ma non a Roma”

“Ho parlato con il Primo Ministro italiano e il Ministro della Cultura. Hanno concordato una location epica”. Così Elon Musk torna sull’organizzazione di un incontro di lotta con Mark Zuckerberg, proprietario di Meta. “Il combattimento sarà gestito dalle fondazioni mia e di Zuck (non UFC) – annuncia sulla sua X, l’ex Twitter – Il livestream sarà su questa piattaforma e su Meta. Tutto nell’inquadratura della fotocamera sarà l’antica Roma, quindi niente di moderno”, assicura. E in un paio di messaggi successivi aggiunge che “tutto ciò che verrà fatto renderà omaggio al passato e al presente dell’Italia e “tutti i proventi vanno ai veterani di guerra”.

Puntuale è arrivata la replica del ministro Sangiuliano “Ho avuto una lunga e amichevole conversazione con Elon Musk, abbiamo parlato della comune passione per la storia dell’antica Roma. Stiamo ragionando su come organizzare un grande evento benefico e di evocazione storica, nel rispetto e nella piena tutela dei luoghi. Non si terrà a Roma. Ma soprattutto è previsto che un’ingente somma, molti milioni di euro, sia devoluta a due importanti ospedali pediatrici italiani per il potenziamento delle strutture e la ricerca scientifica per combattere le malattie che colpiscono i bambini” le parole del titolare della Cultura.

I deliri del Pd

Anche su un tema del genere, destinato solo a far aumentare la popolarità italiana nel mondo, il Pd vede fantasmi come ha ricordato stamani Francesco Storace sul sito 7colli. Storace ricorda come la senatrice Sandra Zampa( già portavoce di Prodi) sia intervenuta su X affermando testualmente “Secondo me il padrone di Twitter sta regalando enormi pacchetti di pubblicità ai fratelli d’Italia. Perché le loro non sono comunicazioni ma propaganda pubblicitaria. Tutto corredato da foto in posa da Miss Universo di Giorgia (e largamente ritoccate, Berlusconi’s style)”. Nel commento, Francesco Storace ricorda come” È davvero un peccato che una senatrice scenda di livello in una maniera così impressionante. Lo segnaliamo solo perché ci ha lasciato sbigottiti. La carica conferisce autorevolezza, la fonte viene seguita. Ma poi tutto si sbriciola nella lettura di un contenuto che definire imbarazzante è davvero poco”.