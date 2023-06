Elon Musk a Palazzo Chigi: un’ora e mezza di colloquio con Meloni. Ecco di cosa hanno parlato

Giorgia Meloni ha ricevuto Elon Musk a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio e il patron di Tesla, Twitter e SpaceX hanno avuto un colloquio durato circa un’ora e mezza e centrato sui temi della deregulation europea, sui rischi legati all’intelligenza artificiale e sul problema della denatalità, da sempre a cuore di Elon Musk, che di recente ha anche lanciato uno specifico allarme sulla situazione italiana.

Meloni: “Con Elon Musk incontro proficuo e di grande cordialità. Avanti su sfide future che ci accomunano”

“Ho accolto con grande piacere oggi a Palazzo Chigi Elon Musk. Un incontro molto proficuo e un momento di grande cordialità dove abbiamo affrontato alcuni temi cruciali: innovazione, opportunità e rischi dell’intelligenza artificiale, regole europee di mercato e natalità. Avanti verso le sfide future che ci accomunano”, ha scritto in un tweet Meloni, postando una foto che la ritrae, sorridente, assieme al numero uno di Tesla e Twitter.

Elon Musk ricevuto anche da Tajani

Musk, che avrebbe evidenziato l’estrema attenzione di Meloni all’interesse italiano, in mattinata ha incontrato anche, sempre a Palazzo Chigi, il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, rimanendo anche con lui a colloquio per più di un’ora. A entrambi gli incontri Musk si è presentato a bordo di una Tesla bianca. Con Elon Musk l’incontro “è andato bene, è un grande imprenditore, innovativo”, ha spiegato Tajani, riferendo che “abbiamo parlato di spazio, di cybersecurity, di libertà di informazione, che in molti Paesi non c’è, e di politica industriale”. Il confronto c’è stato anche sulle “auto elettriche: gli ho detto – ha raccontato il ministro degli Esteri – che l’Italia è il miglior Paese in Europa per investire”.

Il ministro: “Pronti a collaborare sulle sfide del nostro tempo”

Tajani, come poi ha sintetizzato su Twitter postando una foto dell’incontro, ha illustrato a Elon Musk come tanto nel settore automobilistico quanto in quello dell’aerospazio “l’Italia dispone di manodopera e tecnologia all’avanguardia”. “Pronti a collaborare sulle sfide del nostro tempo come la cybersicurezza. Mi sono complimentato per i suoi successi imprenditoriali”, ha concluso il ministro.