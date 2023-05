Ron DeSantis è in campo per la Casa Bianca. L’annuncio oggi con a fianco Elon Musk

Arriverà dalla piattaforma di Twitter Spaces la candidatura alle presidenziali del 2024 di Ron DeSantis, italo-americano governatore della Florida. Lo annuncerà proprio oggi durante un colloquio con il magnate Elon Musk, nuovo patron del social network. È questo l’epilogo di una vicenda che dura da mesi e che ha alternato conferme e smentite, oltre che indiscrezioni e fughe di notizie. Il normale travaglio che precede una candidatura ovunque, figuriamoci negli Stati Uniti. Oggi finalmente l’ufficialità: sarà dunque DeSantis, il principale sfidante di Donald Trump alle primarie del Gop, il Grand old party dei repubblicani.

DeSantis sfiderà Trump nella nomination repubblicana

La diffusione del classico video di annuncio della candidatura ci sarà alle 18, mezzanotte in Italia. A seguire anche un’intervista a Fox News, l’emittente di riferimento dei conservatori Usa. Ma la vera sorpresa è il coinvolgimento di Musk. A moderare la discussone social tra il fondatore di Tesla e DeSantis sarà David Sacks, imprenditore tech, tra i grandi finanziatori pro DeSantis. Sarà infatti proprio Sacks, in questo weekend, a inaugurare la campagna per la raccolta fondi. Tornando a Musk, c’è però da dire che il proprietario di Twitter non ha ancora formalizzato il proprio endorsement a DeSantis.

Attesa per l’endorsement del nuovo proprietario di Twitter

Ad accrescere il mistero in merito alle sue intenzioni contribuisce anche la circostanza che lo ha visto nei giorni scorsi lodare anche Tim Scott, l’unico senatore repubblicano afroamericano in lizza per la nomination alla Casa Bianca. L’annuncio della candidatura, intanto, ha scatenato la reazione dei trumpiani. «Questo è il lancio di campagna più lontano dalla gente della storia moderna, come dimostra l’after-party di DeSantis con la vera elite nel resort di Miami», ha detto Karoline Leavitt, portavoce di Maga Inc, un super Pac che raccoglie fondi per la campagna di Trump. Neanche il tycoon è rimasto a guardare. «Annunciare la campagna su Twitter – ha obiettato – è perfetto per Ron DeSantis, così non deve interagire con le persone e i media non possono fargli domande».