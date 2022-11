Elezioni di midterm, Trump sente aria di vittoria: “Ci attende una notte fantastica”

Dopo averlo attaccato per giorni, Donald Trump ora invita i suoi sostenitori dell’elettorato repubblicano a votare oggi per Ron De Santis, riconfermandolo come governatore della Florida.

L’endorsement dell’ex-presidente è arrivato ad un comizio ieri sera a Miami dopo che Trump si era preso gioco domenica di DeSantis, chiamandolo Ron De Sanctimonious, ovvero l’ipocrita.

DeSantis è considerato un possibile candidato repubblicano alle presidenziali e Trump potrebbe annunciare la sua candidatura il 15 novembre. Proprio stamattina aveva detto che intende fare un “annuncio molto importante” il 15 novembre nella sua residenza in Florida a Mar-a-Lago.

“Farò un grande annuncio martedì 15 novembre a Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida”, aveva anticipato stamane Trump durante una manifestazione nello stato dell’Ohio per le elezioni di medio termine. L’annuncio potrebbe riguardare una sua candidatura alle elezioni del 2024.

Dunque, dopo aver dato dell’ipocrita al governatore della Florida, Trump aveva dichiarato che la sua popolarità è al 71% mentre DeSantis si ferma al 10.

L’attacco contro DeSantis alla vigilia delle elezioni di midterm era stato criticato da diversi membri del partito repubblicano.

Nello stesso comizio in Ohio durante il quale ha anticipato l’annuncio che farà il 15 novembre, Trump ha attaccato la speaker democratica della Camera, Nancy Pelosi definendola “un animale”, come i membri delle gang latino americane.

Trump ha inizialmente parlato di un membro di una gang della Mara Salvatrucha condannato per omicidio, definendolo “un animale“.

Poi ha nominato la Pelosi, aggiungendo: “anche lei è un animale, a dire la verità”. “Ora diranno, che cosa orribile. Ha chiamato Nancy Pelosi un animale, non userò più questa parola. Ma guardate cosa ha fatto al nostro paese…, ha proseguito, riferendosi anche a “Nancy Pelosi, la pazza“.

“Non vogliamo che nulla ci distragga dall’importanza del domani”, ha sottolineato il magnate americano, giustificando il motivo per cui ha ritardato nel fare “l’annuncio molto importante”.

“Penso che passeremo una notte fantastica ed è emozionante”, ha sottolineato Trump, parlando con i giornalisti fuori dal seggio di Palm Beach dove ha votato insieme a sua moglie Melania.

Trump, che ha confermato di aver votato per il governatore della Florida, Ron DeSantis, aspetterà i risultati nella sua residenza a Mar-a-Lago.

La scorsa settimana, fonti che hanno familiarità con l’entourage di Trump hanno dichiarato alla Cnn che i consiglieri di Trump stavano parlando della terza settimana di novembre come del momento ideale per lanciare la sua campagna presidenziale del 2024, a condizione del buon esito per repubblicani nelle elezioni di medio termine.