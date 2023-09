«Dovemo annà a lavora’»: Ultima generazione blocca l’Appia. I romani non la prendono benissimo… (video)

Nuovo blitz degli attivisti di Ultima Generazione, che questa mattina poco dopo le 8.15 hanno bloccato il traffico in via Appia Nuova, una delle arterie di Roma, in direzione del centro. Cinque manifestanti si sono seduti sulle strisce pedonali all’incrocio tra via Priora e largo dei Colli Albani, esponendo uno striscione arancione con la scritta Fondo Riparazione e causando notevolissimi disagi ai cittadini, fra i quali qualcuno ha reagito male, strattonando gli attivisti al grido romanesco di «dobbiamo annà a lavora’», come si vede in un video rilanciato su X dall’agenzia AgTw.

Nuova mattinata di caos per colpa di Ultima generazione

«Chiediamo al governo di istituire un fondo di riparazione da 20 miliardi che vada a riparare i danni, sempre maggiori, causati dagli eventi estremi come alluvioni, frane, grandine, trombe d’aria e incendi. Si chiede, inoltre, che questi soldi vengano presi proprio dai Sad (Sussidi ambientalmente dannosi), dagli stipendi dei politici e dei manager delle industrie energivore partecipate dallo Stato, dalle spese militari e dagli extra-profitti delle compagnie petrolifere», hanno spiegato gli attivisti, il cui unico risultato concreto anche stavolta è stato creare enormi fastidi ai cittadini durante l’ora di punta di accesso alle scuole e ai posti di lavoro. Secondo quanto riferito dal Corriere, inoltre stavolta avrebbero caricato la loro protesta anche di istanze immigrazioniste, protestando contro l’apertura dei nuovi Cpr.

«Dovemo annà a lavora’»: la reazione dei romani e l’intervento delle forze dell’ordine

Il blocco dell’Appia è durato circa mezz’ora: intorno alle 8.40 sono arrivate le forze dell’ordine e hanno spostati gli attivisti sul bordo della strada prima di portarli in caserma per l’identificati e denunciati. Nel frattempo erano stati i cittadini a tentare di farli spostare, chi con le buone chi con le cattive: qualcuno cercava di convincerli, chiedendo almeno di consentire il passaggio di qualche macchina ogni tanto, qualcun altro cercava di indurli ad alzarsi spostando di lato i loro zaini o tirandoli per le braccia. La situazione comunque non sembra essere degenerata nella violenza.