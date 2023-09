Caivano, Mantovano fa visita a don Patriciello nella sua parrocchia. Il sacerdote: il governo c’è, e si vede già

«Che il Governo si faccia presente a Caivano è una cosa bellissima. Che si faccia presente in questa parrocchia, per me lo è ancora di più. Abbiamo portato alla luce un problema molto grave e serio, e il Governo si è fatto carico di questo problema e sta rispondendo. Logicamente sono questioni vecchie, ataviche. Sono problemi che non si sono risolti nel giro di tantissimi anni. Adesso la cosa appare molto più faticosa, però penso che la buona volontà ci sta». A dirlo è don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa di San Paolo Apostolo a Caivano, che questa mattina ha ricevuto la visita del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano, arrivato in provincia di Napoli in compagnia del Commissario alla riqualificazione di Caivano, Fabio Ciciliano. «La presenza del sottosegretario Mantovano sta a dire che non è scemata e non scemerà per il futuro l’attenzione del Governo nei nostri confronti. Stiamo già vedendo qualche cosa di concreto. Abbiamo già visto più polizia, più carabinieri», afferma don Patriciello, che da parte sua ribadisce di garantire massima cooperazione al Commissario Ciciliano: «È lui che ora dovrà portare avanti la fatica di questo impegno. Penso che saremo molto uniti: ci sarà da parte mia e da parte sua una collaborazione totale».

(Italpress)