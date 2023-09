Bocchino fulmina Travaglio e i grillini sul superbonus: “Siete scappati col malloppo” (video)

Ancora scintille ad Otto e Mezzo: da Lilli Gruber ancora una volta lo scontro tra Italo Bocchino e Marco Travaglio è molto illuminante. Si inizia parlando del condono proposto dal governo, parola “sopravvalutata”e abusata. La conduttrice tende subito a mettere spalle al muro il direttore editoriale del Secolo d’Italia. Non riuscendoci. Può essere un “problema per Fratelli d’Italia che si è sempre presentato come il partito della legalità”, chiede Gruber in modo felpato. La risposta è no: “sopravvalutiamo la parola condono- spiega- ci sono 50mila attività commerciali che devono chiudere, devono abbassare la saracinesca. Perché non hanno regolarizzato alcuni scontrini. Certo, hanno sbagliato, ma il governo non condona nulla. Pagano quello che devono pagare, ma senza le sanzioni. Se possiamoi evitare di far chiudere 50mila attività. Non stiamo parlando di gente che costruisce sulla spiaggia, Travaglio sbaglia”.

Superbonus, Bocchino a Travaglio: “Il M5S è scappato col malloppo”

Si cambia argomento: legge di Bilancio. In questo caso il direttore editoriale del Secolo d’Italia lancia un’intemerata. E’ vero- ragiona- i soldi sono pochi e non si potranno fare troppi voli pindarici. Ma sia ben chiaro a tutti: “non ci sono soldi per colpa del Superbonus del Movimento 5 Stelle. Voi siete scappati col malloppo” affonda il colpo contro Travaglio. L’agevolazione fiscale che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi finalizzati all’efficienza energetica è stato il colpo di grazia sui nostri conti pubblici. Travaglio non ci sta, ma sono i numeri che parlano: la misura varata dall’ex premier Giuseppe Conte ha creato una voragine nelle casse dello Stato. Che si aggiunge allo scompenso creato dalle spese per finanziare il reddito di cittadinanza.

L’ironia di Bocchino: “Travaglio è il vero leader del M5S”

Apriti cielo, Travaglio si agita, ride nervosamente e afferma: “Tutti i verificatori ufficiali di questa storia hanno detto che non ha inciso assolutamente sul debito; che ha creato milioni di posti di lavoro, tonnellate di CO2 in meno; risparmi in bolletta per chi l’ha fatto di mille euro ogni anno”, ha detto Travaglio raccontando il libro delle meraviglie. Bocchino ha ascoltato poi ha inflitto la zampata vincente: “È la migliore intelligenza del Movimento 5 stelle, è il vero leader dei 5 stelle”, ironizza sulla difesa d’ufficio interpretata da Travaglio. la Gruber cade dalle nuvole o fa finta: “Non mi risulta che Travaglio sia il vice di Conte”. “Sì, lui è il vero leader del Movimento 5 Stelle”, ironizza vieppiù Bocchino. Travaglio è troppo vanitoso per non sorridere anche lui…