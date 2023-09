Al Berlusconi Day la promessa di Tajani: “Continueremo a combattere le sue battaglie” (video)

«La cosa migliore che noi possiamo fare per rendergli omaggio è quello di continuare a combattere le battaglie che lui dal ’94 ad oggi ha combattuto»: Antonio Tajani non ha nascosto l’emozione davanti alla platea di Paestum, all’apertura del Berlusconi Day.

La tre giorni di Forza Italia, inaugurata nel giorno del compleanno del Cavaliere, è nata, ha precisato Tajani, per «celebrare non guardando indietro ma guardando avanti come lui vorrebbe e ci ha insegnato».

«Vent’anni fa – ha ricordato il segretario di Forza Italia – Berlusconi diceva le cose di cui si parla oggi, è stato un grande leader, un visionario, ha segnato e segnerà la storia del nostro Paese. Non dimenticare significa continuare a combattere per i valori per i quali ha deciso di fondare Forza Italia nel 1994. Oggi stiamo cercando di attuare ancora una volta la sua strategia, se non ci fosse stato Berlusconi forse sarei un ministro degli Esteri meno capace», ha aggiunto.

Silvio Berlusconi «era profondamente convinto dell’importanza dell’Europa, credeva in una Europa più efficace», ha quindi ricordato il vicepremier e ministro degli Esteri, nel panel su ‘Il ruolo dell’Italia in Europa e nel mondo’ in cui dialoga con Flavio Cattaneo, ad di Enel, e Stefano Pontecorvo, presidente di Leonardo.

Tajani ricorda l’europeista Berlusconi, che non diceva sì a tutto

Tajani ha ricordato che nel suo ultimo messaggio Berlusconi auspicava che l’Ue potesse «agire con maggiore rapidità senza rimanere impatanata negli interessi di questo o di quello». «Di difesa europea Berlusconi ne parlava nel 2022 e nel 2023 – aggiunge – non ha mai dimenticato gli elementi cardine che servono a rendere l’Europa piu’ forte. L’Europa deve fare alcune riforme, deve capire che non c’e’ interesse di una parte ma l’interesse di mezzo miliardo di persone. Berlusconi era un europeista, non diceva pero’ certamente si’ a tutto quello che dicevano nei palazzi di Bruxelles».

Al Berlusconi Day a Paestum oltre tremila registrati

Per il Berlusconi Day c’erano praticamente tutti i vertici di Forza Italia, in platea spiccava solo l’assenza dell’ultima compagna del Cav, la deputata Marta Fascina, rimasta ad Arcore. «Già oltre tremila registrati – ha dichiarato Fulvio Martusciello coordinatore regionale in Campania, e organizzatore dell’evento – Un successo senza precedenti che fa dell’ evento di Paestum la più grande manifestazione mia organizzata da un partito politico in Campania. Sono arrivati da ogni parte di italia per partecipare alla tre giorni e l’affetto dei militanti e simpatizzanti verso Silvio Berlusconi non ha davvero limite. Sono arrivati quadri disegni storie messaggi sculture per omaggiare Il nostro presidente a dimostrazione di quanto affetto ci sia nei suoi confronti. Siamo davvero soddisfatti per la partecipazione spontanea che ha travolto di entusiasmo Paestum».