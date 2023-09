Addio a Federico Bucci, il docente del Politecnico è morto a due settimane dall’incidente

Alla fine non ce l’ha fatta, ed è morto dopo due settimane di ricovero in ospedale Federico Bucci, prorettore della sede di Mantova del Politecnico di Milano. L’incidente che lo ha travolto lo scorso 3 settembre sulla sponda veronese del lago di Garda – quando un auto lo ha investito mentre faceva jogging – gli è estato fatale. E ora, la speranza nutrita dai suoi cari dopo che il docente 64enne, rinomato storico dell’architettura, aveva subìto un delicato intervento chirurgico alla testa a seguito di un grave trauma cranico, si è definitivamente spenta.

Addio a Federico Bucci: il professore è morto dopo due settimane dall’incidente

L’incidente è avvenuto a Garda, sulla sponda veronese del lago. Bucci si trovava in vacanza in quei luoghi, e la mattina del 3 settembre, era uscito presto per andare a correre. Secondo quanto ricostruito sulla dinamica dell’incidente, il docente aveva attraversato la strada sulle strisce pedonali per raggiungere il lungolago, ma è stato investito da un’auto, il cui conducente si è fermato a prestare i primi soccorsi. Vista la gravità delle ferite riportate, però, i soccorritori giunti sul posto hanno provveduto a far trasportare Bucci in eliambulanza all’ospedale Borgo Trento. Lì il professore è stato operato d’urgenza. Le sue condizioni, purtroppo, sono però sempre rimaste molto gravi. E oggi il 64enne è spirato.

Federico Bucci, il ricordo sui social del sindaco di Mantova

Il sindaco di Mantova Mattia Palazzi lo ricorda sui social e propone di dedicare a lui lo studentato. «C’è un progetto, che abbiamo avviato insieme e che dobbiamo a tutti i costi portare avanti, era il suo sogno e dobbiamo realizzarlo: lo studentato presentato al bando MIuR dal Politecnico a Mantovahub a fiera Catena. Dobbiamo farlo e dedicarlo a lui, perché l’idea è stata sua. E noi, che l’abbiamo condivisa e accompagnata, vogliamo realizzarla».

L’assessore lombardo all’Agricoltura: con l’addio a Federico Bucci «Mantova perde un visionario»

Ma in queste ore di dolore e di rammarico, c’è anche Alessandro Beduschi a ricordare il prorettore della sede di Mantova del Politecnico di Milano. Mantovano e assessore lombardo all’Agricoltura, sul professore appena scomparso, ha voluto sottolineare: «Mantova perde un visionario. Federico Bucci è stato uno straordinario personaggio, che tanto ha fatto per rendere il polo universitario della città una realtà importante, la cui reputazione è cresciuta di anno in anno».

«Uno straordinario personaggio che tanto ha fatto per rendere il polo universitario della città una realtà importante»

E ancora. Tra dolore per la scomparsa di Bucci e rimpianto per la perdita di un protagonista attivo sulla scena della sua città, Beduschi ha ricordato come Bucci sia stato, tra le varie cose, l’«ideatore di Mantova Architettura: un evento che ha raggiunto grazie a lui dignità internazionale. In queste settimane con lui e il sindaco di Sabbioneta – ha ricordato l’assessore – lavoravamo per porre le basi di un accordo di programma per valorizzare l’eccellenza dei luoghi e la sinergia con il territorio dove esistono primarie aziende del settore legno. Ci resta il dovere di continuare – ha quindi concluso Beduschi – ciò che la sua grande personalità aveva questa volta soltanto abbozzato»…