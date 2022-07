Il linguista Luca Serianni travolto da un auto sulle strisce: è in coma e lotta tra la vita e la morte

Il linguista Luca Serianni, che una donna di 52anni ha travolto con la sua auto mentre attraversava la strada rigorosamente sulle strisce pedonali una strada di Ostia, lotta tra la vita e la morte. E ironia della sorte, non ci sono parole per descrivere la portata di choc e di dispiacere che la notizia delle sue gravissime condizioni di salute che arriva dal San Camillo di Roma – dove il professore è stato trasportato dopo un primo ricovero all’Ospedale Grassi del litorale laziale – ci ha provocato.

Grave incidente a Ostia: il linguista Luca Serianni travolto da un auto sulle strisce

Apprensione. Sgomento. E dolore. È in queste 3 definizioni che potremmo a malapena descrivere lo stato d’animo in cui versano i suoi familiari. I suoi studenti. Tutti i suoi estimatori, e quella sconfinata comunità che in lui e nelle sue classificazioni e nei suoi ragionamenti culturali e socio-linguistici si riconosce da sempre. Comunque, e nonostante la deriva in cui diktat gender e manifesti della cancel culture stanno provando a trascinarci… Insegnando, discettando e invitando a riflessione sia in veste di vicepresidente della Società Dante Alighieri. Che nei panni di docente che ha insegnato all’università Sapienza di Roma per quasi quarant’anni, dal 1980 al 2017.

Un cultore della lingua in lotta contro la deriva della cancel culture e le sue declinazioni gender

Lotta tra la vita e la morte il linguista Luca Serianni, investito stamattina a Ostia. Il professore emerito dell’università La Sapienza è ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma ed è in coma. Un coma che sembra «irreversibile»: laddove irreversibile è la parola chiave che non esclude comunque un miracolo di salvezza, pur spegnendo al momento ogni speranza. Del resto: «Le sue condizioni sono gravissime», fanno sapere dalla struttura, quasi a prepararci al peggio. Perché il peggio è già in essere per un uomo come lui: un esegeta della parola, un cultore della lingua, un professionista della linguistica, un ermeneuta del significante reso in sillabe, tradotto in grafemi, reso in suoni che sono l’abc della nostra comunicazione.

Il professore lotta tra la vita e la morte al San Camillo di Roma

Serianni, 74 anni, stava attraversando la strada all’incrocio fra Via Isole del Capo Verde e Via dei Velieri quando è stato travolto da un’auto. Alla guida della mezzo – una Toyota Yaris precisa il Corriere della sera – c’era una donna di 52 anni, che si è fermata a prestare soccorso. L’incidente, le cui dinamiche saranno accertate dalle indagini della polizia locale, è avvenuto intorno alle 7.30 del mattino. Sul posto si sono precipitati subito, per ricostruire la dinamica dell’incidente, gli agenti della polizia locale X Gruppo Mare. Serianni, trasportato in un primo momento all’ospedale Grassi di Ostia, è stato poi trasferito con urgenza al San Camillo, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Serianni in coma dopo l’incidente: il cordoglio del mondo accademico

Le condizioni del professore sono parse da subito gravissime. E in queste ore amici, familiari, e mondo accademico tutto, sono in trepida attesa di sue notizie. Uniti dalla speranza di un suo effettivo miglioramento. Ne citeremo uno su tutti: Claudio Marazzini, presidente dell’Accademia della Crusca, che all’Adnkronos, in questo difficile momento, ha confidato: «Luca Serianni è il più autorevole linguista italiano che abbiamo». Claudio Marazzini, presidente dell’Accademia della Crusca, ha appreso con «costernazione e profondo dolore la tragica notizia» dell’incidente che ha coinvolto il professore emerito di storia della lingua italiana dell’Università “La Sapienza”.

«Un maestro unico, che ha rapporti strettissimi con i suoi colleghi ed allievi»

Un dolore che sta coinvolgendo l’intera comunità dei linguisti del nostro Paese, che era la vera famiglia del professor Serianni. «Un maestro unico, che ha rapporti strettissimi con i suoi colleghi ed allievi. Ha formato un cospicuo gruppo di studiosi, alcuni dei quali occupano posizioni di rilievo nel mondo degli studi», ricorda sempre Marazzini con l’Adnkronos. Un uomo e uno studioso illuminato, «Socio nazionale dell’Accademia dei Lincei, dell’Accademia della Crusca e dell’Arcadia, direttore delle riviste “Studi linguistici italiani” e “Studi di lessicografia italiana“, Luca Serianni, 74 anni, in queste ore lotta per sopravvivere.