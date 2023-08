Turisti dispersi in Indonesia: recuperati dopo due giorni in mare. Il video del salvataggio

Sono stati ritrovati vivi, dopo 38 ore in mare, i surfisti australiani che erano stati dichiarati dispersi dopo una tempesta in una remota aerea dell’Indonesia. Tre surfisti, insieme a due indonesiani, sono stati ritrovati mentre galleggiavano sulle loro tavole da una dalle imbarcazioni coinvolte nelle operazioni di soccorso e recupero.

Un quarto surfista australiano è stato recuperato in un secondo momento, ma manca ancora all’appello un altro membro dell’equipaggio indonesianp. Il gruppo era partito domenica sera da Nias, una località popolare tra i surfisti, diretto verso l’isola di Pinang, ma aveva incontrato maltempo e piogge battenti durante la trasversata, mentre un’altra imbarcazione del gruppo era riuscita a raggiungere l’isola, dando così l’allarme.

Il drammatico e miracoloso salvataggio dei turisti australiani in Indonesia

Il naufragio è avvenuto al largo nella provincia di Aceh, in Indonesia. Il motoscafo di legno su cui erano a borso con tre membri dell’equipaggio stava navigando domenica nelle acque intorno alle isole Sarang Alu e Banyak quando si è imbattuto in una violenta tempesta. I 7 sono finiti in mare. Uno dei turisti, Elliot Foote, ha remato sulla sua tavola da surf verso un’isola per dare l’allarme. I suoi tre compagni di viaggio, la fidanzata Steph Weisse e gli amici Will Teagle e Jordan Short, sono stati trovati in mare aggrappati alle loro tavole. Non è chiaro come invece siano sopravvissuti i due indonesiani, mentre il terzo membro dell’equipaggio risulta ancora disperso.

Elliot stava festeggiando il suo trentesimo compleanno durante un’escursione in surf con un gruppo di amici quando sono scomparsi. Le barche hanno lasciato il porto di Nias settentrionale nell’isola di Nias, a circa 150 km dall’isola indonesiana di Sumatra, dirette all’isola di Pinang domenica pomeriggio prima di trovarsi in condizioni difficili. Dieci di loro hanno deciso di rifugiarsi sull’isola di Sarang Alu, mentre gli altri hanno proseguito verso la loro destinazione, ha dichiarato lunedì l’agenzia di ricerca e salvataggio di Nias. Il resort sull’isola di Pinang ha successivamente riferito che la barca con 10 passeggeri era arrivata sana e salva, ma l’altra nave risultava dispersa. Le autorità locali hanno affermato che la ricerca è stata ostacolata dal maltempo in corso e perché la nave scomparsa non aveva un dispositivo di localizzazione.