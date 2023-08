In mare aperto scoprono di essere seguiti da uno squalo martello (video). Niente panico, ma…

Nell’estate degli incontri ravvicinati con gli squali, panico ma anche l’esperienza giusta è stata dimostrata da una coppia di paddleboarder che stavano raccogliendo fondi per beneficenza hanno avuto un incontro spaventoso con uno squalo martello che li ha accerchiati vicino alla costa della Florida – e l’intero avvenimento è stato ripreso in video. La pinna dello squalo emerge dall’acqua mentre i due pagaiano e cercano riparo su uno scafo, cercando di far allontanare lo squalo con le urla ma senza provocarne la reazione.

Lo squalo martello e la pubblicità per la raccolti di fondi per beneficenza

Gabriel Barajas e Malea Tribble stavano pagaiando dalla Florida alle Bahamas, un viaggio di 80 miglia, per raccogliere fondi per la sensibilizzazione sulla fibrosi cistica, ha riferito WJZY. Durante il viaggio di Barajas e Tribble, uno squalo martello si è avvicinato a loro. “È successo che nel bel mezzo della corrente del Golfo, a 40 miglia dalla costa di Bimini, abbiamo ricevuto un nuovo aiuto per la raccolta di fondi da uno squalo martello di 5 piedi”, ha raccontato Barajas, consapevole che il video, diventato virale, li aiuterà a raccogliere fondi e a sostenere la causa benefica.