Immerge la mano nell’acqua, lo squalo lo morde e lo trascina giù (video). Scene da film in Florida

«Non fate lo stesso errore, tenete mani e piedi all’interno dell’imbarcazione». L’ammonimento è arrivato troppo tardi, alla fine della brutta disavventura capitata a un pescatore nel Parco Nazionale delle Everglades, in Florida. L’uomo ha avuto la malaugurata idea di immergere la mano nello specchio d’acqua del Parco per lavarsele, durante una battuta di pesca, ma è stato morso da uno squalo che si è slanciato oltre il pelo d’acqua e lo ha trascinato giù. Il pescatore è stato immediatamente assistito dai soccorritori e trasportato in ospedale. Nel filmato condiviso sui social in cui si vede quello che è accaduto l’avvertimento.

Il Parco delle Everglades è una riserva di paludi che si estende per più di 1 milione e mezzo di acri sull’estremità meridionale dello stato della Florida, negli Stati Uniti.

Qualche giorno fa una tragedia causata dall’aggressione di uno squalo si era verificata in Egitto, a Hurgada.

Il video dello squalo che azzanna la mano del pescatore