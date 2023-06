“Sbranato in 20 secondi” da uno squalo a Hurgada: il video dell’attacco a un turista sul Mar Rosso

Un turista 24enne russo è stato ucciso dall’attacco di uno squalo tigre nella città turistica di Hurgada, sulla costa orientale dell’Egitto. Il video che sta circolando in rete in queste ore è agghiacciante: mentre dal bar della spiaggia arrivano le note della ballata romantica “Stand by me”, si sentono le urla del giovane che chiede aiuto e chiama “Papà”, mentre la pinna dello squalo incombe alle sue spalle. Poi il pescecane attacca e la lotta impari dura appena 20 secondi.

“Ha fatto solo in tempo a gridare papà”

La vittima si chiamava Vladimir Popov, era un 24enne russo, in vacanza sul Mar Rosso con la famiglia. Il padre Yuri ha raccontato al Daily Mail che la tragedia si è consumata in appena 20 secondi. “Eravamo in spiaggia a rilassarci, Vladimir è entrato in acqua e dopo poco ho sentito gridare: “Papà””.

Il pescecane catturato subito dopo l’attacco

Lo squalo tigre catturato e trascinato a riva da una barca dopo l’attacco, e sembrava essere vivo prima di essere bastonato a morte.

Le autorità egiziane hanno confermato che lo squalo è stato consegnato alla ricerca per scoprire le cause del suo comportamento e identificare se l’animale è correlato a uno che “ha causato diversi incidenti precedenti”.

Le autorità del posto hanno deciso il divieto di nuoto vicino alla spiaggia del resort dove è avvenuto l’incidente, nel Mar Rosso.

Il video girato da spettatori inorriditi mostra Vladimir che urla disperatamente “Papà, papà” mentre il predatore lo circondava nell’acqua prima di lanciare l’attacco.

Attacco mortale di uno squalo a Hurgada: nel 2022 erano morte due turista

Sui soccorsi, il padre della vittima non ha puntato il dito contro nessuno. “Che tipo di aiuto puoi dare? Questo tritacarne è arrivato in 20 secondi, è stato semplicemente trascinato sott’acqua”. Per poi aggiungere: “‘Questa è una coincidenza assolutamente assurda, perché è una spiaggia sicura. Ci sono navi e yacht in giro. Lì non è mai successo niente. Di solito attaccano su spiagge deserte”.

Yasmine Fouad, il ministro dell’Ambiente egiziano, ha ordinato a una commissione di indagare sul caso e di adottare i “più alti livelli di sicurezza per coloro che si recano sulle spiagge del Mar Rosso”.

Una squadra specializzata sarebbe già stata in grado di catturare lo squalo tigre, al fine di esaminarlo e capire non solo le ragioni dell’attacco ma se si tratta dello stesso animale responsabile di incidenti precedenti. Non è la prima volta, infatti, che si verificano episodi del genere nel Mar Rosso egiziano. Nel 2022 due turiste sono morte per un analogo attacco, nello stesso specchio di mare mentre nel 2020 un ragazzo ucraino ha perso un braccio.

Nel 2022 57 attacchi di squalo nel mondo: 5 mortali (due a Hurgada)

Secondo i dati dell’ultimo rapporto Isaf (International Shark Attack File), nel 2022 ci sono stati 57 casi in cui uno squalo ha attaccato un essere umano senza essere stato provocato in alcuna maniera. La maggior parte (41) è stata registrata negli Stati Uniti, seguiti dall’Australia (9) e poi da Egitto (due attacchi di squalo proprio a Hurgada), Sud Africa (2), Brasile (1), Nuova Zelanda (1) e Tailandia (1). Cinque di questi 57 sono risultati nella morte della persona aggredita.

Foto da Youtube