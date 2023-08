Stipendi “bassi” ai parlamentari, Fassino accusa la Schlein: “Ormai non si può ragionare…”

Stipendio d’oro? Ma quando mai… Non fa marcia indietro, Piero Fassino, nonostante il “processo” subito da destra e da sinistra, compreso il gelo della segretaria del Pd, Elly Schlein, che non ha gradito quell’intervento in difesa dello stipendio della “casta” nella fase di battaglia politica sul salario minimo e il reddito di cittadinanza. Ma lui, Piero Fassino, storico “gaffeur” della sinistra, oggi ha rincarato la dose, accusando l’Italia, ma con riferimento alla sua area politica, di non poter “ragionare” su alcuni argomenti…

Sugli stipendi l’ennesima gaffe di Fassino

“Ho fatto un’operazione di verità. Ho detto ai miei colleghi che quello che percepiamo è lontano dalle cifre spropositate che spesso vengono comunicate”, ha detto al Tg1 Fassino mentre sotto andavano le immagini dell’esponente dem che sventolava il cedolino del suo stipendio bollando come “luogo comune” il fatto che i deputati godano di “stipendi d’oro”. La segretaria del Pd Elly Schlein si dissocia? “Avevo già detto che parlavo a titolo personale”, puntualizza Fassino. E alla domanda se lo rifarebbe, Fassino esprime qualche perplessità: “Sono stato ingenuo. Ho pensato che si potesse ragionare. Invece in questo paese ormai è diventato difficile ragionare”.

L’intervento che aveva indignato… il Pd

“Un luogo comune è che i parlamentari godano di stipendi d’oro, qui ho il cedolino di luglio 2023, è uguale per tutti aveva detto in aulaieri spiegato Fassino-. Risulta che l’indennità lorda è di 10.435 euro, da cui giustamente vengono defalcati l’Irpef, l’assistenza sanitaria, la previdenza dei deputati che è di 1000 euro, le addizionali regionali e comunali”.

Fassino, che aveva anche annunciato la sua astensione sul voto al Bilancio, aveva aggiunto: “Fatti questi giusti prelievi, l’indennità netta dei deputati è di 4718 euro al mese. Va bene? Sì. L’unica cosa che chiedo è che quando sento dire che i deputati godono di stipendi doro dico non è vero, perchè 4718 euro al mese sono una buona indennità ma non sono uno stipendio d’oro”. Cifre oggi, peraltro, smentite da tutti i giornali…