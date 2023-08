Sgarbi contro il concerto di Travis Scott a Roma: “Il Circo Massimo merita rispetto”

Sgarbi ad alza zero contro il concerto di Travis Scott al Circo Massimo, che ha scatenato un putiferio. Diversi feriti e disordini che hanno provocato la reazione sdegnata della sovrintendente del parco Archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, che ha annunciato che non ci sarà più nessun concerto rock al Teatro. Condanna quanto accaduto durante il concerto Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura, che giudica anche “ineccepibile la posizione di Alfonsina Russo”. “Le norme di Alfonsina Russo – afferma Sgarbi in una nota – sono corrette e non escludono l’opportunità di concerti al Circo Massimo, ma indicano i comportamenti da tenere che valgono per chi appartiene alla società civile. Esaltazioni indemoniate, spray al peperoncino e decibel così esagerati da far pensare a un terremoto sono aberrazioni che vanno oltre ogni norma e richiedono sanzioni individuali”.

Sgarbi:” Mancata qualsiasi buona educazione”

“La sovrintendenza comunale e quella nazionale conoscono e sono tenute ad applicare, senza mediazioni, i principi della tutela,-continua Sgarbi-fra i quali anche il contenimento dei decibel che possono essere pericolosi per le strutture archeologiche del Palatino”. “Durante il concerto – prosegue il sottosegretario – sono mancati la buona educazione e il rispetto delle norme da parte del pubblico, ma anche la consapevolezza del luogo da parte di Travis Scott e della sua organizzazione. Il Circo Massimo richiede rispetto e compatibilità anche per la più pregevole interpretazione musicale. Alfonsina Russo ha indicato e ribadito questi principi elementari che non possono essere materia di discussione. Il concerto avrebbe avuto successo anche senza superare i limiti” la chiosa del sottosegretario.

Il Comune di Roma contro la Sovrintendente

“Sentire la sovrintendente dire che al Circo Massimo bisogna fare solo l’opera o il balletto. Fortuna che non decide lei cosa si fa al Circo Massimo”. Così l’assessore capitolino al Turismo e Grandi eventi Alessandro Onorato, in un video diffuso sui suoi social, a valle delle polemiche seguite al concerto di Travis Scott. “Lo sapevate che per ogni concerto al Circo Massimo la sovrintendenza comunale incassa mediamente 350.000? Da spendere per la valorizzazione dei nostri monumenti e siti archeologici? – chiede ai suoi follower l’assessore” concludendo che ” Roma capitale dei grandi eventi concertistici dà fastidio a qualcuno ma non a noi”. Peccato che l’assessore dimentichi una cosa: il vincolo del Ministero e della sue emanazioni sull’utilizzo dei monumenti storici. Un piccolo particolare.