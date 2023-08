Schiaffi in faccia alla compagna, minacce al padre con un coltello: la violenza di un 31enne

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne catanese, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’uomo, che nello scorso mese di aprile era già stato denunciato dalla convivente per lesioni personali e violenza privata, ed era sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, l’avrebbe nuovamente picchiata con schiaffi al volto per futili motivi. Alla scena avrebbero assistito anche i genitori di lui. Il padre, dopo avere tentato invano di farlo calmare, gli diceva che avrebbe chiamato il numero di emergenza 112. Così il 31enne si sarebbe scagliato anche contro di lui, minacciando di ucciderlo con un paio di forbici.

Maltrattamenti in famiglia, il padre minacciato

Spaventato, il genitore è fuggito fuori dall’appartamento, riuscendo a chiamare i Carabinieri. All’arrivo dei militari la ragazza ha raccontato di essere stata picchiata e, pertanto, è stato chiesto l’intervento di personale del 118 che l’ha trasportata in ospedale per le cure del caso.

Sia la donna che il padre del giovane hanno deciso di sporgere querela, raccontando che gli atteggiamenti aggressivi dell’uomo, in realtà, non erano mai cessati, nemmeno dopo il suo affidamento in prova, intervenuto dopo le pregresse denunce. La ragazza ha ammesso di non avere raccontato, in precedenza, i maltrattamenti subiti e di avere anche deciso, nonostante tutto, di proseguire la convivenza con lui. Dopo l’ennesimo episodio, però, ha compreso che la sua vita e quella di tutti i familiari era in pericolo, perché perdonare il compagno non sarebbe servito a contenere la sua indole violenta. Alla luce di quanto emerso, il 31enne è stato arrestato e accompagnato nel carcere catanese. (ITALPRESS).