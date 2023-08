Roma: sfonda con un martello il portone della madre e la aggredisce con schiaffi e sputi

Ancora violenze in casa, la spirale di violenza non si ferma. Schiaffi e sputi alla madre, una scena raccapricciante. Momenti di grande paura nel quartiere Pietralata della Capitale. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato in flagranza un 33enne romano. Deve rispondere all’accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Schiaffi e sputi, la furia del 33enne contro la propria madre

La vicenda è caratterizzata da una furia cieca. Nel pieno del pomeriggio l’uomo – già noto alla giustizia -si è presentato nell’abitazione dell’anziana madre in via Matteo Tondi a Pietralata. Prima ha citofonato più volte e bussato alla porta, ma non ha ricevuto risposta. A quel punto ha iniziato a colpire la porta con un martello, danneggiandola. Quando la donna è arrivata, si è scagliato contro di lei colpendola al volto con schiaffi e sputi.

La donna chiama i carabinieri di Santa Maria del Soccorso

Terrorizzata dall’aggressività del figlio e visti anche i precedenti episodi già denunciati ai Carabinieri della Stazione Santa Maria del Soccorso, la donna non ha esitato a chiamare il 112. Sul posto i militari hanno bloccato il 33enne e soccorso la donna che è stata poi trasportata al pronto soccorso del Policlinico Casilino. E successivamente dimessa con alcuni giorni di prognosi.

Schiaffi e pugni, formalizzata la denuncia nei confronti del figlio

La vittima ha poi formalizzato la denuncia in caserma nei confronti del figlio, raccontando anche dei pregressi analoghi episodi. Per questo motivo l’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Regina Coeli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.