Napoli, moglie e marito senza casco in scooter. Fermati, strappano il verbale e aggrediscono i carabinieri

Erano senza casco in scooter. Una multa di poco più di 80 euro, il fermo del mezzo e qualche punto decurtato dalla patente. Questo impone il codice della strada a chi non indossa il casco di protezione. Ad una coppia di Napoli non è bastato. Quando i carabinieri della stazione di Chiaia li hanno fermati durante un posto di controllo in Largo Pignatelli, hanno pensato bene di aggiungere un altro carico alla loro violazione: hanno insultato i militari e strappato il verbale dalle mani di uno di loro.

Senza casco in scooter, la reazione della coppia

La reazione della coppia senza casco in scooter è stata violenta. Un 47enne già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di aggredire uno dei carabinieri. Grazie all’intervento di una pattuglia di motociclisti del nucleo radiomobile di Napoli, i colpi dell’uomo non sono andati a segno. È nata però una violenta colluttazione. La moglie non è rimasta a guardare e ha colpito con casco e borsa i militari. La lite si è conclusa con le manette per entrambi. Sono ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. Dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Per uno dei militari 30 giorni di prognosi per lesioni al braccio sinistro, per altri due, 3 giorni.