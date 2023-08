In Arabia Saudita è caccia a medici e infermieri italiani: stipendi d’oro e benefit impensabili

Ronaldo, Neymar, Benzema, Milinkovic-Savic, sono le stelle del calcio che hanno deciso di lasciare l’Europa per volare in Arabia e accettare le offerte milionarie per lanciare a livello mondiale la Saudi Pro League, ma c’è un altra professione che viene ricoperta d’oro in Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Oman, Bahrain e Kuwait: i medici europei.

Il fenomeno, che comprende anche gli infermieri, non è nuovo ma negli ultimi anni è aumentato di pari passo con i grandi investimenti che sono stati fatti negli ospedali e nei centri di alta specializzazione. “Monitoriamo questo fenomeno da circa otto anni – spiega all’Adnkronos Salute Foad Aodi, presidente dell’Associazione dei medici stranieri in Italia (Amsi) – Quando vengono offerti stipendi da oltre 14mila euro al mese più tanti benefit, come la casa, l’auto e la scuola per i figli, è difficile resistere. Ci arrivano tante richieste per medici con passaporto europeo, cercano soprattutto colleghi italiani, francesi e tedeschi. In questi paesi si arriva ad investire il 10% del Pil nella sanità, vuol dire avere strutture ad alta specializzazione e servono quindi: ortopedici, chirurghi plastici, anestesisti, ginecologi, pediatri e, dopo il Covid, infettivologi e pneumologi”. Sul web ci sono siti specializzati dove è possibile monitorare e trovare le posizioni richieste dagli ospedali, oppure è possibile inserire la propria specializzazione e la città dove si vorrebbe andare per poi trovare le offerte, che non mancano. I camici bianchi sono attirati da “stipendi da sogno e benefit impensabili in Italia”.

I medici attratti in Arabia Saudita dagli stipendi d’oro ed esentasse

Il segreto è ‘una burocrazia snella, in Italia 3mila colleghi stranieri fermi’ I Paesi del Golfo Persico