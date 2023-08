Foto e video a luci rosse, hackerato il profilo Fb del Comune di Bacoli: ironie social

Gli hacker hanno colpito ancora con un attacco a luci rosse. Nel mirino è finito il profilo Facebook istituzionale del Comune di Bacoli, nota località di mare alle porte di Napoli. Come immagine del profilo una ragazza orientale con posa ammiccante e sguardo languido. Stessa linea seguita per l’immagine di copertina, dove un’altra giovane stavolta posa su un letto. “Assessore al turismo?” commenta uno dei contatti. La pagina facebook, quella ufficiale, del comune di Bacoli si presentava così. Sicuramente opera di un hacker.”Il momento è propizio. Bacoli Stato Indipendente e Cappella Unita capitale!”, lancia l’idea un altro commentando la foto profilo.

Foto a luci rosse sul profilo Facebook del Comune di Bacoli

E sulla sua pagina facebook, quella risparmiata dagli hacker, ha commentato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione: “Questa mattina è stata hackerata la pagina Facebook istituzionale del Comune di Bacoli. Siamo all’opera per ripristinare la normalità. Puntiamo a risolvere quanto prima. Vi invito a non cliccare sui contenuti promossi dalla pagina, in quanto potrebbero trasmettere virus ai vostri pc, cellulari, tablet. Sono giorni che segnalo la deriva politica di attacchi social che non mirano più ad accanirsi contro di me. Ma, incredibilmente, contro l’istituzione comunale. Contro la città. Contro il Municipio. Contro Bacoli. Un’opposizione al paese”.

Il sindaco: “Non cliccate sui contenuti”

“È intollerabile, insopportabile. Ad ogni modo – continua il primo cittadino di Bacoli – noi rispondiamo sempre allo stesso modo. Con il lavoro, facendo il nostro dovere. E con il sorriso. Ringrazio gli uffici comunali, e quanti sono all’opera per ripristinare la pagina istituzionale della Città di Bacoli. Vi invito a diffondere, a condividere queste informazioni. Al fine di informare la popolazione. Denunceremo l’accaduto, grave, alle forze dell’ordine. Insieme, non ci ferma nessuno. Un passo alla volta. Ps – ha concluso – Chiudo con un’informazione di servizio, rivolta a quanti, nel futuro prossimo, vorranno nuovamente provare a danneggiare i canali di comunicazione istituzionale della nostra città. Abbiamo già cambiato la password. Basterà scrivere: Maalox. Oppure, provate con: MaaloxPlus”.

Commenti sarcastici per le immagini hot