Conte è costretto a fare i complimenti alla Meloni: “Il conto pagato in Albania è un gesto apprezzabile”

Strano ma vero, anche Conte è costretto a fare i complimenti alla Meloni. «La presidente Meloni è impegnata a difendersi dalle polemiche seguite alla sua decisione di saldare un conto presso un ristoratore albanese che alcuni nostri connazionali hanno evaso in maniera disonorevole. Voglio chiarire che il M5S non ha alimentato nessuna polemica. Anzi, io ritengo questo gesto apprezzabile, fermo restando che un premier non può andare in giro a pagare i debiti di tutti i nostri connazionali che, all’estero, scappano davanti a uno scontrino». Lo scrive su Facebook il leader del M5s, Giuseppe Conte.

L’ex presidente del Consiglio aggiunge con una coda inutile quanto velenosa: «C’è però un conto – molto più salato – che chiama in gioco l’inerzia e la diretta responsabilità della nostra Premier, che per questo merita la più ferma critica. È un conto che cresce giorno dopo giorno e grava sulle spalle degli italiani».

Conte corre ai ripari sul conto della Meloni: avrà telefonato Casalino?

Al di là delle frasi di circostanza, Conte e i suoi esperti di comunicazione hanno impiegato poco tempo a capire che la mossa della Meloni, pagare il conto lasciato in sospeso dai 4 turisti italiani, era stato apprezzato da tutti. Le polemiche si erano trasformate rapidamente in un boomerang. A conferma di questo la figuraccia rimediata dal parlamentare Pd Riccardo Magi, ridicolizzato anche da Maurizio Gasparri, in una micidiale nota. Insomma, non ci voleva uno spin doctor o richiamare Rocco Casalino dalle vacanze per fare quello che un qualsiasi politico di buon senso avrebbe capito da solo. La scelta del nostro presidente del Consiglio ha dato un’immagine nobile e bella all’Italia all’estero. Non a caso il presidente albanese ha commentato il gesto della nostra premier, come un gesto da “grande”. E chi polemizza merita di rimanere assai a lungo dove sta. All’opposizione.