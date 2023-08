Catania, extracomunitario palpeggia una turista francese al capolinea dell’autobus

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino libico per il reato di violenza sessuale. Nelle prime ore della sera dello scorso 16 agosto, gli agenti sono intervenuti in piazza Paolo Borsellino, a Catania, dove era stato segnalato un giovane extracomunitario che stava molestando una turista. Sul posto, i poliziotti hanno bloccato un cittadino extracomunitario che era stato trattenuto da alcuni passanti.

La vittima dell’extracomunitario è una turista francese

La vittima, una turista francese, riferiva che il giovane fermato l’aveva prima molestata verbalmente mentre era a bordo di un autobus cittadino in compagnia delle sue due sorelle e, una volta arrivate al capolinea di piazza Borsellino e scesa dall’autobus, l’extracomunitario sarebbe passato alle vie di fatto, iniziando a palpeggiarla con insistenza e con violenza.

Nonostante le urla della giovane, l’uomo non lasciava la presa, desistendo e tentando di allontanarsi soltanto dopo l’arrivo di altre persone. Così è stato arrestato e accompagnato presso gli uffici della Polizia Scientifica per una compiuta identificazione. Qui è emerso che già in passato era stato arrestato per il medesimo reato. Lo straniero una volta in manette è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza. (ITALPRESS).