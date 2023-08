Bonelli oltre il ridicolo, va in vacanza e attacca Salvini: “Colpa sua se il mio treno fa ritardo”

Angelo Bonelli, appena uscito dal Parlamento, salutati giornalisti e colleghi per le vacanze estive, non ha perso tempo e dopo poche ore ha scritto contro il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

Motivo della polemica politica? Il treno sul quale è salito per andare in vacanza ha fatto ritardo. Insomma, una mezza specie di “piove governo ladro”. Come se il ministro dei trasporti (da 9 mesi) potesse magicamente far andare in orario tutti i treni italiani.

«Mentre il treno dove viaggio per tornare in Trentino dalla mia famiglia continua ad accumulare ritardo, siamo a 139 minuti finora, sul monitor del treno scorrono le magnifiche promesse del ministro Salvini per risollevare le sorti dell’Italia – attacca dal treno dove è bloccato, il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli – centinaia di cantieri, 40 opere strategiche sbloccate. Piú prosaicamente noi che utilizziamo il treno continuamente per spostarci vorremmo che sbloccasse i treni. Del resto é lui il ministro dei trasporti e sembra non ricordarsene mai. Soprattutto quando, periodicamente ogni settimana, le linee ferroviarie sono bloccate accumulando ritardi su ritardi. Una costante inaccettabile che evidenzia che questo ministro, che vorrebbe sottrarre 15 miliardi per realizzare il Ponte sullo Stretto, non si preoccupa minimamente dei problemi quotidiani di noi viaggiatori. Ci spieghi, Salvini – attacca ancora Bonelli nel suo surreale comunicato – dopo i disastrosi ritardi dei treni di ogni settimana sulle linee ferroviarie: é o non é il ministro dei Trasporti o sta solo scaldando la poltrona?».

Con i sassi in Parlamento l’esponente dei Verdi pareva aver toccato il fondo del barile. Ma con questa polemica contro il ministro delle Infrastrutture non smette di stupire. In peggio.