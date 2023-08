Anarchici e comunisti assaltano la sede di FdI a Viareggio: “Atto ignobile. Non ci faremo intimidire”

Assaltata la sede di Fratelli d’Italia a Viareggio. Attacco “stupido e ignobile” che porta la firma di anarchici e comunisti. Come si può vedere dall’immagine subito postata sui social dalll’onorevole Riccardo Zucconi e dal capogruppo in consiglio comunale Carlalberto Tofanelli. Gesto intimidatorio che gli esponenti del partito del premier stigmatizzano come un’oltraggio alla civile dialettica democratica. “Condanniamo fermamente il gesto al tempo stesso stupido e ignobile. Che va soprattutto a offendere chi dalla sinistra guarda con convinzione alla democrazia”. E proseguono: “Se l’intenzione era quella di provocare, gli autori sappiano che non ci facciamo intimidire. Anzi, l’azione di Fdi resta concentrata su obiettivi che fanno bene al paese e a tutti i cittadini. Ci auguriamo che vengano al più presto rintracciati i responsabili e consegnati alla legge: il nostro lavoro intanto non cesserà e andremo avanti con impegno mettendo sempre al primo posto i bisogni della cittadinanza”.

Imbrattata la sede di FdI a Viareggio: “Non ci faremo intimidire “

Nelle scorse ore ignoti hanno imbrattato la sede di Fratelli d’Italia a Viareggio: il simbolo anarchico della ‘A cerchiata’ e una falce e martello parlano chiaro. il gesto è “firmato”. Commenta il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli -. Il nostro sostegno e la nostra solidarietà ai militanti del territorio: non ci faremo certo intimorire da questi facinorosi. Il governo andrà avanti nella sua azione di cambiamento dell’Italia. E come Fratelli d’Italia continueremo a difendere il carcere duro per terroristi e mafiosi. Da parte nostra rinnoviamo il totale sostegno alle forze dell’ordine: ci auguriamo che i responsabili di questa azione siano individuati al più presto”. Le forze dell’ordine starebbero già passando al setaccio i filmati registrati dalle telecamere del circuito di videosorveglianza della zona, alla ricerca di indizi utili per rintracciare i responsabili.

Imbrattata la sede di FdI a Viareggio: “Cercano di destabilizzarci”

Il gesto ha profondamente ferito il civile impegno di chi sul territorio fa politica in mode serio. E non è la prima volta che accade. “Un atto vile e inutile che va a offendere i sentimenti di tutta la nostra città e degli italiani che democraticamente hanno scelto Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni. È già stata fatta denuncia presso il commissariato contro gli autori del gesto increscioso che è avvenuto questa notte – ha commenta Marco Dondolini, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia e consigliere -. Ci sentiamo attaccati per la nostra attività politica locale svolta in modo sano e attivo. Dal momento che cerchiamo di risolvere i problemi importanti della città tenendo sempre un atteggiamento costruttivo senza denigrare nessuno. Vogliamo ritenere questo avvenimento un puro atto di vandalismo- prosegue- fatto per cercare di destabilizzare e amareggiare chi, con dedizione e impegno, si occupa dei bisogni del territorio. In casi come questi mi rifiuto di definire tali episodi di inciviltà come ‘gesti politici’: dal momento che ritengo che la politica vera sia cosa ben diversa”.