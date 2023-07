Tragedia a Modena, un bimbo di 2 anni annega nella piscina di casa. Le urla e la corsa inutile in ospedale

Tragedia nel modenese. Un bambino di due anni, Francesco Pioppi, è morto ieri sera annegato nella piscina nel giardino di casa. Che era stata allestita da pochi giorni per festeggiare il compleanno della sorellina. A dare l’allarme e a far scattare i soccorsi sono stati i genitori del piccolo che erano in casa. Sono corsi ma hanno trovato il bimbo già privo di sensi.

Modenese, bimbo di 2 anni annega in piscina

Inutili i tentativi di rianimarlo. Il piccolo Francesco è stato trasportato in elisoccorso al policlinico di Modena dove, purtroppo, è morto nella notte. La tragedia è avvenuta intorno alle 21.50 quando, per ragioni sconosciute, il bimbo è entrato in acqua. Sulla dinamica dell’incidente sono al lavoro i carabinieri accorsi subito sul posto, nella frazione di Sant’Antonio di Mercadello, a Novi Ligure. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato il papà a capire per primo quello che stava accadendo.

La vicina di casa: ho sentito le urla

“Ho sentito le urla e poi l’arrivo dell’ambulanza”, racconta una vicina di casa come riporta il Resto del Carlino.” Il bimbo cercava il papà per avere il suo latte caldo prima di dormire. E lui era fuori con il giardiniere. Senza essere visto, il bimbo si è arrampicato sulla scaletta della piscina e si è buttato forse per prendere un giochino. A quel punto il padre, sentito il rumore, si è precipitato a bordo vasca”.

La corsa inutile in ospedale

Sempre secondo la ricostruzione della vicina, tra i primi a prestare soccorso c’è stato anche un medico che abita nelle vicinanze. “Il marito ha sentito gridare grazie alle finestre aperte. Così ha avvisato sua moglie e la dottoressa è subito accorsa per le prime cure al piccolo”.