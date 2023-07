Vigile del fuoco morto in un incidente mentre era in servizio. Il cordoglio di Mattarella e Meloni

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il premier, Giorgia Meloni, si sono stretti intorno alla famiglia e al Corpo dei vigili del fuoco per la morte del vigile del fuoco coordinatore, Massimo Viglierco, coinvolto con due colleghi in un grave incidente mentre si recavano con l’autopompa a spegnere un incendio. L’incidente è avvenuto a Castellamonte, in provincia di Torino; gli altri due vigili del fuoco sono rimasti feriti in modo non grave. Viglierco, 55 anni e in servizio presso il distaccamento di Ivrea, era alla guida del mezzo, uscito fuori strada. Il decesso è avvenuto in ospedale.

La vicinanza di Mattarella ai vigili del fuoco e alla famiglia

“Con profonda tristezza ho appreso la notizia del decesso del Vigile del Fuoco Coordinatore Massimo Viglierco, verificatosi mentre raggiungeva il luogo di un intervento operativo“, si legge nel messaggio che Mattarella ha inviato al Capo dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il prefetto Laura Lega. “In questa dolorosa circostanza desidero esprimere a lei e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la mia solidale vicinanza. La prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio e ai Vigili del Fuoco rimasti feriti gli auguri di pronta guarigione”, ha aggiunto il capo dello Stato.

Il cordoglio di Meloni e del governo

“Colpisce e addolora la notizia della scomparsa del vigile del fuoco coordinatore Massimo Viglierco. A nome mio e di tutto il governo – ha detto Meloni – desidero esprimere il cordoglio e la vicinanza alla famiglia, ai cari e a tutto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e augurare pronta guarigione ai due vigili del fuoco feriti”. Oltre che dal premier, dolore e vicinanza alla famiglia e ai vigili del fuoco sono stati espressi anche dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e dal sottosegretario Emanuele Prisco, che a loro volto hanno anche rivolto un augurio di pronta guarigione agli altri due pompieri rimasti feriti.