Sudafrica, fiocchi di neve su Johannesburg. Bambini in estasi per lo spettacolo raro di “pura magia” (video)

Abbondanti fiocchi di neve su Johannesburg. La più grande città del Sudafrica si è svegliata avvolta in un manto bianco. Evento decisamente raro per la citta. L’ultima nevicata, anch’essa sorprendente, risale al 2012.

Neve a Johannesburg, bambini in estasi

Sui social impazzano video e commenti alla nevicata inattesa. “Qui non si vedeva da più di dieci anni”, scrivono i giornali locali. Sul web i residenti hanno descritto lo spettacolo come “pura magia” e un “meraviglioso inizio di settimana”. Tanti bambini hanno visto i fiocchi per la prima volta nella loro vita. In molte zone del Sudafrica nevica regolarmente durante i mesi invernali dell’emisfero australe da giugno ad agosto, a Johannesburg però l’ultima volta è successo nell’agosto del 2012.

La neve in città è un evento raro

Johannesburg è a un’altitudine di oltre 1.700 metri, ma pur se nel ben mezzo dell’inverno dell’emisfero australe, la neve in città è un evento raro: prima di quella del 2012, altre nevicate si erano registrate nel 1996. Per questa occasione, il servizio meteorologico sudafricano ha lanciato l’allarme a causa del fronte freddo che ha colpito proprio la provincia di Gauteng che comprende Johannesburg e la capitale Pretoria.