Si rompe uno scivolo sul parco acquatico, urla e panico sullo “scafo” sospeso in aria (video)

Momenti di terrore, in un parco acquatico cinese, dove un gruppo di visitatori ha rischiato la vita per effetto di un incredibile incidente. Uno scivolo di vetro si è rotto improvvisamente, lasciando i passeggeti di uno scafo che si muoveva lungo il percorso, sospesi sull’orlo di un precipizio. Il terrificante video è stato girato nella contea di Huize, nella provincia dello Yunnan, in un parco divertimenti nel sud-ovest della Cina.

La rottura dello scivolo ha causato una serie di collisioni tra zattere gonfiabili, che a loro volta hanno costretto numerose persone a ricorrere alle cure dei medici. Il salvataggio è stato poi reso possibili dagli uomini della sicurezza e dai vigili del fuoco, che hanno utilizzato macchinari per il sollevamento delle persone e il loro trasporto, oltre a creare sotto il buco, provocato dalla rottura, un sistema di protezione.