Schlein scollegata dalla realtà: fa festa per Sanchez ma i sondaggi danno il Pd in calo e Fdi con mezzo punto in più

Elly Schlein e il Pd completamente scollegati dalla realtà. Per comprenderlo basta confrontare l’intervista odierna della leader dem a Repubblica con il sondaggio che Enrico Mentana ha illustrato nel corso del Tg di La7 del lunedì sera. Dunque mentre la sinistra si consola con la “tenuta” del Psoe di Sanchez spacciandola per una vittoria sull’onda nera, i sondaggi indicano che l’unico partito in crescita di mezzo punto è FdI. Flessione netta per il Pd che cede lo 0,4 in una settimana. Dati che evidentemente non interessano Schlein che si lascia cullare dal racconto propagandistico dei giornali amici secondo i quali il voto spagnolo ha fermato Giorgia Meloni.

Dunque, more solito, per la sinistra non vale la realtà fotografata dai sondaggi in Italia ma conta ciò che è frutto della loro immaginazione e del loro livore ideologico. E così Elly Schlein utilizza toni trionfalistici che appaiono assai ridicoli: “Si apre un tempo nuovo per l’Europa, fatto di speranza e di concretezza. Perché alimentare le paure non è mai una buona scelta. L’onda nera viene fermata, e ne abbiamo le prove, quando la politica punta a risolvere i problemi delle persone. È valso a Madrid, varrà in futuro a Bruxelles e così a Roma”.

Elly Schlein, chiosa Repubblica, “festeggia” per il responso delle urne spagnole. Addirittura si fa festa, dimenticando che in realtà il primo partito è quello popolare e non quello socialista. Il responso delle urne infatti questo dice: il voto assegna al Partito Popolare il 36% e 136 seggi in Parlamento, 47 in più delle scorse elezioni. Per una maggioranza assoluta di seggi ne servono però 176 e i sovranisti di Vox ne hanno persi ben 19, scendendo a 33 scranni, con il 12,4%. Un risultato quasi analogo a quello di Sumar, con il 12,3% e 31 seggi. Il Psoe di Sanchez ha invece guadagnato due seggi, salendo a quota 122, con il 31,7%. Tra centrodestra e centrosinistra dunque c’è una differenza di venti seggi. Di cosa stiamo parlando?