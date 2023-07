Rula Jebreal rivela: “Dissi io a Elly Schlein che doveva guidare il Pd, lei mi guardò stupita…”

La giornalista, interrogata sulla sua bellezza, nega di averne tratto vantaggi. “Sono cresciuta nella paura del giudizio degli altri, degli attacchi senza senso, dei complessi fisici. Ma sono cresciuta (nella parte est di Gerusalemme, ndr) in un Paese dove la mia non era considerata bellezza. Troppo scura di pelle, troppo magra. D’altra parte, nell’orfanotrofio dove ho trascorso la mia infanzia il cibo era pessimo e dunque non mangiavo anche per quello. Ricordo che ebbi per la prima volta la percezione di essere bella quando arrivai in Italia”. E lì scoprì che piaceva e anche molto. E a lei piaceva Bologna, e anche Elly Schlein, sulla quale oggi racconta un gustoso aneddoto. “Sono felice che la nuova segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, sia di Bologna. Ricordo che una volta, anni fa, la sentii parlare in pubblico e mi entusiasmai così tanto che le andai vicino e le dissi: ‘Ma tu devi andare a guidare il partito!’. Lei mi guardò stupita…”.

Il rapporto con Prodi e Giuliano Ferrara