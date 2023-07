“Quanto mi arrapi”. Lei denuncia il suo dirigente, la giudice lo assolve: la ragazza è complessata

Lui pronuncia quel «quanto mi arrapi» e poi insiste nel mettere in imbarazzo la ragazza. In un’altra occasione il dirigente – come ricostruisce il Corriere – «la bloccava in un angolo e le palpeggiava come al solito fianchi, schiena e pancia dicendo “dai fammi toccare ancora un po’…”». Una seconda volta (il 20 maggio 2019) le chiede di aiutarlo a prendere dei cataloghi in magazzino dove lei entra riluttante e scatta un nuovo assedio: «L’uomo la afferrava da dietro e iniziava a palpeggiarle i fianchi e la pancia quindi, appoggiandosi a lei, le sniffava i capelli e sussurrava ansimando…». Stesso schema una terza volta, in seguito a una cena tra colleghi: «iniziava a toccarla sul seno, sulla pancia, sui fianchi e sul sedere, a leccarla e a morderle le orecchie fino a quando le infilava la lingua in bocca».