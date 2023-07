Osimhen rinnova con il Napoli. Sette milioni l’anno e clausola da 110. Il nigeriano: “Voglio la Champions”

Victor Osimhen rinnova con il Napoli fino al 2027. L’attaccante nigeriano ha trovato l’accordo con De Laurentis per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2025, con l’introduzione di una clausola “leggera” di 110 milioni a partire dal prossimo anno e valida solo per l’estero. Un compromesso che consentirà a Rudi Garcia di poter disporre del capocannoniere dell’ultima stagione, ritenuto uno dei più grandi attaccanti del mondo. 35 reti complessive quest’anno tra campionato, Champions e nazionale, saltando diverse partite, Osimhen compirà 25 anni il prossimo dicembre.

L’aumento dello stipendio

Il fuoriclasse africano percepiva 4 milioni netti l’anno più bonus, che passano a 7 più un bonus ulteriore di 500 mila euro legato ai gol realizzati. L’accordo sarà formalizzato nelle prossime ore, prima dell’inizio del ritiro di Dimaro, nel Trentino, fissato il 14 luglio ( anche se Osimhen godrà di qualche giorno di riposo aggiuntivo). Il presidente De Laurentis aveva praticamente detto che avrebbe rinunciato alla sua stella solo in presenza di un’offerta monstre di 180 milioni, anche se è presumibile che a 150 avrebbe ceduto.

“La città mi adora, voglio altri trofei”

“Vincere lo scudetto è importante per me. Qualunque cosa verrà dopo (sarà anche) importante per me, come la Champions League, la Coppa di Lega e ogni sorta. Ora sono dipendente dai trofei e non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione “ha detto ieri Victor Osimhen. “Non ho mai visto una città più pazza per il calcio come Napoli. I napoletanim Mostrano amore verso tutti i loro giocatori. E ovunque io vada, vengo rispettato. I bambini mi adorano, molte persone mi ammirano, mi idolatrano indossando la mia maschera. Sono così felice di aver fatto la scelta giusta venendo qui. E raggiungere questo tipo di grandezza con i napoletani è qualcosa per cui mi sveglierò e sorriderò sempre”.

Record di gol per un africano

Ventisei reti quest’anno ( saltando ben sette partite) in campionato, record assoluto per un calciatore africano nel nostro campionato. Il record precedente era detenuto da Samuel Eto’o (21 reti nel 2010/11). Contestualmente, grazie alle reti realizzate quest’anno, Victor Osimhen è in assoluto il miglior marcatore africano nella storia della Serie A: 50 gol totali nella competizione, superato George Weah (46 reti).