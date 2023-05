Da Gasparri un’ode al Napoli e al suo scudetto: un omaggio in rima a squadra, società e città in festa

Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, nelle insolite vesti liriche di autore di un’ode dedicata al terzo scudetto del Napoli. Alla squadra vincitrice, ai suoi gladiatori azzurri, e al condottiero Spalletti che li ha portati all’ambiziosa vittoria del titolo di Campioni d’Italia. Un successo lungamente atteso, che ha coronato i sogni dei napoletani e le ambizioni della società partenopea. Il tutto stilato da un noto tifoso giallorosso, quando si dice il fairplay…

Gasparri dedica un’ode al Napoli e al suo scudetto

Nasce così, tra vezzo poetico e spirito sportivo, l’Ode al Napoli di mister Spalletti firmata dal vicepresidente forzista del Senato, Maurizio Gasparri, in occasione del terzo scudetto conquistato a 33 anni dall’ultimo trionfo. L’ex ministro ha letto il suo componimento, intitolato Ode napoletana, in diretta su Radiouno, durante la puntata odierna di Un giorno da pecora, cominciando dalla strofa che recita: «E alla fine è arrivato lo scudetto già annunciato. Tutta Italia sta applaudendo chi sul campo sta vincendo. Una annata travolgente, un successo convincente. Ed il terzo tricolore ora il Napoli ha sul cuore».

Un omaggio in rima a squadra, società e una città in festa

Un tributo in versi, quello di Gasparri, tra rime dedicate ai gladiatori che si sono affermati sul tappeto verde, e elogi al presidente del Napoli: («De Laurentis condottiero, del primato è molto fiero»). Senza dimenticare di omaggiare il bomber nigeriano “mascherato”, Victor Osimhen. Del quale l’autore dell’ode scrive: «Osimhen è il cannoniere che conduce vaste schiere. È lui il gran protagonista, dei campioni il capolista. Non sol Napoli fa festa, il trionfo non si arresta, anche all’estero si canta e la gioia ovunque è tanta. Santi, botti e putipù, l’urlo non finisce più».

Il tocco finale della strizzatina d’occhio alla Champion…

Infine, una strizzatina d’occhio alla Coppa dei campioni Uefa, con cui il vicepresidente del Senato, noto tifoso giallorosso, conclude l’opera: «Per la Champion il verdetto non è ancora chiaro e netto. Milan e Inter in ascesa, Roma e Dea netta discesa. Juve vince e rimonta, per restar tra chi più conta»…