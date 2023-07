Omicidio di Primavalle, scaricati i tabulati di vittima e assassino: si cerca il movente tra le chat

Ad ogni nuova acquisizione d’indagine, cresce esponenzialmente l’orrore dell’omicidio di Primavalle. E proprio mentre si aggrava la posizione del 17enne arrestato per l’efferato delitto di Michelle Maria Causo – la ragazza trovata cadavere in un carrello della spesa a Roma – ed emergono particolari sempre più raccapriccianti sulle dinamiche di un massacro ancora senza movente, gli inquirenti al lavoro sul caso si concentrano sul cellulare del 17enne e sui tabulati telefonici di vittima e carnefice, con l’obiettivo di ricostruire il contesto in cui è maturato l’assassinio, e il legame tra la ragazza e il suo killer. Così, emerge un primo, ulteriore, macabro dettaglio: il telefono di Michelle risulta macchiato di sangue… Forse, ipotizzano gli investigatori, perché afferrato dalla giovane in un disperato tentativo di chiedere aiuto…

Omicidio di Primavalle, scaricati i tabulati telefonici di vittima e assassino

Dunque, secondo quanto riferisce l’Adnkronos sulla terribile vicenda facendo il punto sulle indagini, venerdì scorso gli uomini della Squadra Mobile hanno scaricato i tabulati telefonici di Michelle Maria Causo e del 17enne cingalese, ad oggi detenuto nel carcere minorile di Casal del Marmo. Su di lui, l’accusa di aver ucciso la coetanea e di averne occultato il corpo in un carrello della spesa, poi abbandonato accanto ai cassonetti in zona Primavalle. Un lavoro di ricerca e di analisi certosino, fatto di rilievi, incroci e riscontri, che potrà fornire alcune risposte ai tanti interrogativi del caso.

Tantissime le chat di Michelle al vaglio degli inquirenti

E allora, sono tantissime le chat al vaglio degli agenti della Mobile che, nel corso del primo dei due sopralluoghi nell’appartamento in Via Dusmet, hanno sequestrato il cellulare della vittima sporco di sangue. Forse, sono inclini a pensare gli inquirenti, perché la ragazza potrebbe averlo afferrato in un disperato tentativo di chiedere aiuto. Ma ora, al di là della dinamica e della tempistica omicidiaria, dall’analisi dei messaggi nello smartphone della ragazza. E da quelli rinvenuti nel telefono del suo presunto assassino, gli inquirenti puntano a ricostruire non solo le ultime ore della vittima. Ma anche la natura della relazione tra omicida e vittima.

Omicidio di Primavalle, si cerca di ricostruire il legame tra Michelle e il killer e di arrivare così al movente del delitto

E da lì, procedere per scoprire e accertare il movente all’origine di questo sanguinoso crimine. Il perché di un delitto così brutale: 6 coltellate inferte al collo, all’addome e alla schiena di Michelle. Colpi dai quali, secondo i medici che hanno eseguito l’autopsia, la ragazza avrebbe cercato inutilmente di difendersi. Un omicidio, quello di Primavalle, a cui è seguita poi una serie di azioni che il killer avrebbe esperito nell’atto di occultare il corpo della povera vittima. Operazioni dalle modalità platealmente macabre, di cui – anche se solo in parte – ha parlato lo stesso killer nell’interrogatorio di garanzia. Specie quando avrebbe detto: era agonizzante e l’ho lasciata morire…