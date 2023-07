Nodulo alle corde vocali, pit stop per Tiziano Ferro. “Devo subire un intervento, ma torno presto”

Tiziano Ferro dovrà subire un’operazione alla gola, a causa di un nodulo alle corde vocali. La notizia è stata data dallo stesso cantante sulle sue pagine Facebook e Instagram, dove ha condiviso con i fan la nuova situazione: “Poco prima di iniziare il tour – si legge nel post scritto dal celebre cantante di Latina – mi è stato diagnosticato un nodulo a una corda vocale. Che, per intenderci , è come per un calciatore dover affrontare il campionato con un tendine lesionato. Dovrò subire un intervento, ci sarà tanto da recuperare ma non importa. L’unica cosa che ho bisogno di dire è che io su quel palco ci sarei morto piuttosto che mollare e non dare il massimo in ogni singola città”. Il post continua citando le paure del cantautore laziale dopo la scoperta del nodulo alle corde vocali. “Lo ammetto, spesso ho avuto il terrore che la mia voce crollasse di colpo durante un concerto. I dottori dicevano che sarebbe potuto accadere, mi invitavano a star fermo e operarmi subito. Loro però non sapevano una cosa che io invece avevo già ben chiara in testa. Ovvero che ogni sera, su quel palco, avrei ricevuto la cura più potente al mondo. Perché c’eravate voi. Quindi grazie. Vi voglio bene. Tiziano”.

20 milioni di dischi venduti e 200 canzoni pubblicate

Nel corso della sua carriera Tiziano Ferro ha venduto oltre 20 milioni di dischi nel mondo, prevalentemente in Europa e in America Latina. Il suo album di debutto Rosso relativo, con oltre due milioni e mezzo di copie vendute nel mondo, è uno dei dischi italiani più venduti della storia. Oltre che in lingua italiana, Tiziano Ferro canta anche in inglese, spagnolo, portoghese e francese e nel corso della sua carriera ha più volte collaborato con importanti artisti della scena musicale italiana e mondiale. Il 13 luglio 2019, a Sabaudia, si è unito civilmente al compagno Victor Allen, che aveva precedentemente sposato a Los Angeles il 25 giugno dello stesso anno.