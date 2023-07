Medico aggredito al Policlinico di Milano: figlio di una paziente gli salta addosso e gli rompe il femore

Prima uno scatto d’ira, poi le botte. Il medico aggredito è finito a terra, colpito in modo brutale. L’aggressore gli ha spezzato una gamba. Un episodio di violenza inaccettabile, che ancora una volta ha visto come vittima un operatore sanitario, questa volta a Milano. Il medico – come riporta l’Adnkronos – è stato aggredito nel reparto del Policlinico, in pieno centro, dal familiare di una paziente. E si trova ricoverato al Policlinico in condizioni serie, con un femore che gli è stato fratturato in più punti. L’aggressione è avvenuta in pieno pomeriggio.

Medico aggredito, la furia del figlio di una paziente

Un uomo si è presentato in reparto per andare a trovare la madre. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe dato in escandescenze e un medico che si trovava lì ha provato a calmarlo. La discussione è andata avanti, finché la rabbia non ha preso il sopravvento e all’improvviso l’uomo ha atterrato il medico con un pugno. Una furia incontenibile. I colleghi del dottore e gli altri sanitari hanno tentato di fermare l’uomo, ma è stato inutile. Il figlio della paziente ha scaraventato a terra la sua vittima e ha continuato a infierire su di lui,. Gli è saltato sopra spezzandogli il femore. A quel punto sono intervenute altre persone a bloccarlo a e sono state chiamate le forze dell’ordine e i soccorsi per il camice bianco.

In sala operatoria per diverse ore

il medico aggredito è stato portato dai colleghi al pronto soccorso del Policlinico. E lì la lastra ha rivelato i danni: un femore spezzato in tre punti. Necessario quindi l’intervento in sala operatoria, per farsi ridurre le fratture. Il dottore è rimasto sotto i ferri per diverse ore, almeno fino alle 9 di sera. Non è ovviamente in pericolo di vita, ma le condizioni sono serie, dal momento che la frattura era multipla e scomposta. Accertamenti da parte dei carabinieri su eventuali problemi psichici dell’uomo.