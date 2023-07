Medici contro Bassetti. In 123 ne chiedono la sospensione, lui minaccia di denunciarli tutti

Il medico ligure in un post dice testualmente che “Finché si parla al bar o nei comizi è un conto non quando lo si fa per iscritto… Si sono fatti un gigantesco autogol. Verba volant scripta manent…Grazie davvero a tutti i 123! Non pensavo davvero si potesse arrivare a tanta bassezza scientifica, culturale e deontologica!!”. Ha già contattato il suo legale per denunciare singolarmente ogni collega. Durante il lungo periodo della pandemia Bassetti denunciò diverse minacce ricevute via sociale e anche direttamente . Lo scorso maggio il giudice per le indagini preliminari di Genova, Milena Catalano ha condannato un uomo di Livorno accusato di avere minacciato e molestato via telefono l’infettivologo a una pena pecuniaria di 1.500 euro e a un risarcimento danni di tremila euro.