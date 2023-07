Maternità surrogata, Bonino chiama ma Elly Schlein non può rispondere. E il Pd esplode

C’era attesa per vedere come si sarebbe comportato il Pd sull’emendamento di Riccardo Magi, segretario di +Europa, che mira a introdurre la gestazione per altri “solidale” nel nostro ordinamento. Dinanzi a un centrodestra compatto nel dire sì all’utero in affitto “reato universale” nel Pd sono venute a galla le solite contraddizioni.

Com’è noto la segretaria Elly Schlein ha espresso un parere favorevole alla Gpa. Ma questo aveva già creato tensioni interne. Ora, nel giorno in cui il Parlamento era chiamato a votare contro l’utero in affitto, dinanzi all’emendamento Magi e all’appello di Emma Bonino a fare propria la battaglia a favore della maternità surrogata, il Pd ha scelto di non scegliere.

La decisione è arrivata al termine di un Ufficio di presidenza del gruppo dem della Camera, cui ha fatto seguito una riunione dell’Assemblea dei deputati. Il gruppo ha invece confermato il no secco al reato universale così proposto dal provvedimento della maggioranza.

Il Pd aveva organizzato lunedì sera una riunione non solo dei Gruppi parlamentari ma aperta anche a ‘esterni’, come gli esponenti della Direzione o le firmatarie dell’appello femminista a Elly Schlein sulla Gpa.

E a tenere banco è stato, in particolare, l’emendamento Magi sulla Gpa ‘solidale’ . La segretaria, già a Bruxelles per il vertice dei socialisti europei, ha aperto l’incontro collegandosi da remoto. Poi è partita la discussione. Accesa, assicura più di un partecipante.

La lista degli interventi, infatti, si è allungata a dismisura riproponendo uno scontro già andato in scena qualche tempo fa in Direzione. Tra i più decisi sul no, Silvia Costa e Stefano Lepri. “Ma la verità è che nel partito la maggioranza è contro la Gpa, questa è la posizione che è venuta fuori”, assicura un deputato. La Gpa solidale, tra l’altro, è quella sulla quale in Direzione la Schlein aveva spiegato di essere d’accordo. No deciso, raccontano, da parte dei parlamentari cattolici ma anche dalle femministe (Valeria Valente, tra le altre).

L’aula della Camera ha respinto intanto le pregiudiziali di costituzionalità, presentate da Pd e Più Europa, sul reato universale riguardo alla maternità surrogata. I voti a favore sono stati 124, i contrari 187.

“La maternità surrogata sarà vietata anche all’estero – ha detto la relatrice del provvedimento Carolina Varchi (FdI) – l’aula della Camera ha respinto oggi le questioni di costituzionalità sul provvedimento e dunque procediamo spediti verso l’approvazione della proposta di legge a Montecitorio. Questo grazie anche alla compattezza del centrodestra e all’impegno corale della maggioranza che ha rimandato al mittente gli argomenti strumentali delle opposizioni che hanno l’unico scopo di nascondere le proprie divisioni interne”.