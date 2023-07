La terapia cognitiva tra ricerca e clinica, a settembre il congresso nazionale Sitcc di Bari

C’è attesa per il ventunesimo Congresso Sittc, che si terrà a Bari dal 21 al 24 settembre 2023, e che tuttavia estenderà la sua attenzione ai nuovi scenari derivanti dall’attuale periodo storico. Il titolo del Congresso “Terapia cognitiva tra ricerca, clinica, riabilitazione e impegno sociale” indica l’intento di collocare gli sforzi dell’approfondimento e del confronto scientifico all’interno di una più ampia riflessione sulla sofferenza umana con lo spirito di mettere le nostre conoscenze e competenze al servizio della comunità tutta, in una prospettiva di dialogo e collaborazione con il mondo politico e sociale.

Grandi ospiti internazionali

Tra i grandi ospiti internazionali presenti al congresso si segnalano Pim Cuijpers, Guy Doron, Zlatina Kostova,Ueli Kramer,Esther Perez. Tra gli italiani, invece, spiccano i prestigiosi nomi di Giuseppe Nicolò, curatore dell’ultima edizione del Dsm 5 e coordinatore vicario del tavolo sulla salute mentale, Antonio Semerari, fondatore del terzo centro di psicoterapia di Roma e Francesco Mancini, docente universitario e fondatore dell’Apc. Il comitato direttivo in carica della società italiana di terapia cognitivo comportamentale è composto da Fabio Monticelli (Presidente), Ilaria Baiardini (Segretario e Tesoriere), Daila Capilupi, Maria Grazia Foschino Barbaro, Antonio Pinto.

La struttura del Congresso prevede Workshops pre-congressuali, Letture Magistrali in plenaria, Tavole Rotonde in Parallelo, Simposi Paralleli, Posters e Comunicazioni Libere, sui modelli clinici e psicopatologici cognitivisti, sulle procedure e i protocolli terapeutici, sulle buone prassi, sulla relazione terapeutica, con una attenzione particolare alle condizioni di vulnerabilità e di rischio per la salute.