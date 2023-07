La scomparsa di Andrea e uno scheletro in un parco di Roma: i due casi legati a fil doppio da una collanina

Il mistero della scomparsa di Andreea Rabciuc – la 28enne rumena che viveva a Jesi, di cui si sono perse le tracce il 12 marzo del 2022 – e il giallo del ritrovamento di uno scheletro in un parco di Roma, legati a fil doppio da una collanina. Potrebbero appartenere alla ragazza i resti umani trovati sabato scorso durante alcuni lavori con un escavatore all’interno di un parco in zona Casal Bertone, a Roma: a far ipotizzare un collegamento con il caso Rabciuc una catenina trovata sullo scheletro rinvenuto nella capitale, che potrebbe corrispondere a quella che portava Andrea, segnalata peraltro nella città eterna dopo la scomparsa.

Giallo nel giallo, la scomparsa di Andrea e lo scheletro rinvenuto in un parco a Roma

A sospettare il collegamento tra i due casi è la Procura di Ancona, che ieri ha contattato le autorità giudiziarie di Roma per chiedere conto e avere aggiornamenti sui resti rinvenuti nel parco della capitale all’interno di un canale di scolo. Come documentato nei giorni scorsi, nel pulire il terreno in Via Ettore Fieramosca 114 di proprietà di Ferrovie dello Stato, l’escavatore ha tirato su lo scheletro. Resti riguardo ai quali il medico legale, dopo i primi accertamenti condotti a seguito del sopralluogo, ha riferito che si tratterebbe di una donna di circa 30 anni. E che, presumibilmente, lo scheletro si troverebbe in quel luogo da circa un anno.

I due casi legati a fil doppio da una collanina, e non solo…

Ora dunque, a fare chiarezza sarà l’esame del Dna sui resti. Per accertare l’incrocio dei due casi, la pm della Procura di Ancona, Irene Bilotta, si è messa in contatto con gli inquirenti romani. E sta cercando di capire se si tratta proprio della 28enne romena scomparsa nelle campagne marchigiane dopo una lite con il fidanzato. Le ricerche del corpo di Andreea Rabciuc erano riprese proprio nei giorni scorsi, senza esito. Perlustrazioni in alcuni ruderi tra Moie e Montecarotto scattate dopo che la Procura di Ancona aveva prorogato le indagini sul caso. E ora proprio la procura avrebbe contattato l’autorità giudiziaria capitolina per avere aggiornamenti sullo scheletro ritrovato al Pigneto.

Andrea Rabciuc, la scomparsa oltre un anno fa

Anche la trasmissione Chi l’ha visto si è occupata della scomparsa della 28enne con diverse puntate sulla vicenda. Un caso di cronaca noto e seguito, quello della ragazza svanita nel nulla dopo una lite col fidanzato – e una serata trascorsa in una roulotte nelle campagne della Vallesina, insieme a una coppia di amici – incamminandosi lungo la Via Montecarottese per tornare a Jesi da sola. Lasciando a lui il suo cellulare. Da quel momento la giovane è sparita nel nulla. E a niente sono servite le ricerche fatte anche con i cani molecolari specializzati nella ricerca di cadaveri. Una vicenda che ora, alla luce dei fatti, si ricollega anche alle segnalazioni arrivate da Roma nei giorni immediatamente successivi alla sparizione, avvenuta in quella notte del mistero, tra l’11 e il 12 marzo 2022.