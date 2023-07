In possesso di ketamina, la droga dei rave: incastrato un 34enne, aveva anche hashish

I carabinieri hanno arrestato un 34enne residente a Codigoro. L’hanno trovato in possesso di un significativo quantitativo di ketamina, conosciuta anche come la droga dei rave. L’uomo era già stato tratto in arresto nell’ottobre del 2022 per detenzione di droga insieme alla compagna. Era attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora con permanenza presso la propria abitazione.

Nell’abitazione 72 grammi di ketamina

Il giorno prima dell’arresto, il 34enne aveva però trasferito il domicilio da Lido degli Estensi a Codigoro. Qui era sottoposto a quotidiani controlli da parte dei carabinieri della locale stazione e del Nucleo Operativo Radiomobile. In uno di questi controlli, l’uomo era stato trovato in auto con una persona vicino a casa. I militari, insospettiti dal suo atteggiamento, alla luce dei suoi trascorsi, hanno proceduto con la perquisizione della nuova abitazione. E hanno trovato circa 72 gr di ketamina, un piccolo quantitativo di hashish, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga in dosi 300 euro in contanti- Il tutto posto sotto sequestro.