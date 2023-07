Arrestata per droga alle isole Cayman la supermodella americana Gigi Hadid (video)

Arrestata Gigi Hadid con l’accusa di possesso di marijuana dopo essere volata alle isole Cayman dagli Stati Uniti la scorsa settimana. Secondo quanto riporta Tmz, la celebre modella è atterrata con un jet privato all’aeroporto internazionale Owen Roberts il 10 luglio scorso. Gli agenti hanno controllato i bagagli con gli scanner trovando una piccola quantità di erba, seppure per uso personale.

Gigi Hadid e il suo compagno di viaggio sono stati arrestati con l’accusa di importazione di marijuana. Processata presso le Royal Cayman Islands Detention Center, ha ottenuto la libertà su cauzione ed è stata scarcerata in attesa del processo. Al momento solo una multa di mille dollari per una delle modelle più pagate al mondo.

Palestinese di origine, Hadid ha sfilato con i marchi più prestigiosi

Gigi Hadid, all’anagrafe Jelena Noura Gigi Hadid, è nata il 23 aprile 1995 a Los Angeles, in California. Dal 2011 Gigi Hadid è sotto contratto con la IMG Models Worldwide. Oggi è una supermodella richiestissima dai marchi più prestigiosi e dalle più importanti riviste di moda del pianeta. In carriera ha sfilato per Marc Jacobs, Chanel, Jean Paul Gaultier, Tommy Hilfiger, Michael Kors, Jeremy Scott, Tom Ford, Anna Sui, Dolce & Gabbana, Moschino, Max Mara, Emilio Pucci, Balmain e H&M. Ha anche preso parte, oltre a una serie infinita di campagne pubblicitarie, al Victoria’s Secret Fashion Show del 2017.

La malattia e il fidanzamento con il leader degli One Direction

Hadid ha rivelato nove anni fa di avere contratto la tiroidite di Hashimoto, una patologia cronica autoimmune che attacca e danneggia la ghiandola tiroidea. La malattia colpisce principalmente le donne e può essere associata ad altre malattie autoimmunitarie. Per quanto concerne la vita privata, la modella è stata legata sentimentalmente a Zayn Malik, leader del famoso gruppo musicale degli One Direction, dal quale ha avuto una figlia il 2020 per poi separarsi l’anno successivo.